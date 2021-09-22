В объектив камеры пензенца попал «летчик на тротуаре»

22.09.2021 | 15:55

На Ладожской улице тротуар стал для автомобилиста проезжей частью. Нарушение правил запечатлел видеорегистратор пензенца.

Кадры были сделаны 21 сентября в 7:30 на участке между гимназией № 13 и детским садом № 129.

«По утрам там тесновато, но разъехаться можно», - пояснил автор.

В ролике владелец регистратора перемещается по улице, на одной стороне которой припаркованы машины, на другой - встречное движение. Параллельно ему по тротуару едет Volkswagen с госномером Н728УН/58. Его водитель позже возвращается на проезжую часть и на скорости приближается к перекрестку.

Автор кадров назвал автомобилиста «летчиком на тротуаре» и отметил, что, к счастью, в тот момент в пешеходной зоне никого не было, хотя в 7:30 в данном районе оживленно.