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Автохамы

В объектив камеры пензенца попал «летчик на тротуаре»

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На Ладожской улице тротуар стал для автомобилиста проезжей частью. Нарушение правил запечатлел видеорегистратор пензенца.

Кадры были сделаны 21 сентября в 7:30 на участке между гимназией № 13 и детским садом № 129.

«По утрам там тесновато, но разъехаться можно», - пояснил автор.

В ролике владелец регистратора перемещается по улице, на одной стороне которой припаркованы машины, на другой - встречное движение. Параллельно ему по тротуару едет Volkswagen с госномером Н728УН/58. Его водитель позже возвращается на проезжую часть и на скорости приближается к перекрестку.

Автор кадров назвал автомобилиста «летчиком на тротуаре» и отметил, что, к счастью, в тот момент в пешеходной зоне никого не было, хотя в 7:30 в данном районе оживленно.

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Гость||

Под наркозом или пьяный.. да все же знают,что в городе ГАИ нет, поэтому и ведут себя по хамски!

Гость||

Летчик- налётчик

Имя: Гость
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