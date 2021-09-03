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Автохамы

Гниет под окнами: пензенца возмутила парковка на газоне

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Парковка на газоне под окнами возмутила горожанина Виктора. Снимки легковушки, которую владелец регулярно оставляет в неположенном месте, он прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ».

«У нас в городе уже, похоже, водители готовы к себе в квартиру поставить свой автомобиль, чтобы было максимально близко к дому. Или у нас негласное соревнование какое-то? В администрацию неоднократно сообщалось. Максимально - могут штраф выписать 1 000 рублей, но убирать никто не может», - пожаловался мужчина.

Кадры с Volkswagen Passat с госномером К119АУ/58, стоящей далеко от заасфальтированных участков, были сделаны возле дома № 120 на проспекте Строителей 27 августа в 10:56.

«Стоит и гниет уже больше года под окнами», - добавил автор.

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Гость||

на Карпинского 5 стоит зеленая 99-ка без дела 2 года и ниче, всем как-то по фиг

Гость||

Это террористы поставили начинённые до поры,до времени, с дистанционным управлением

Гость||

Если стоит под окнами и никому не нужно, значит владельца нет. Разоритесь на эвакуатор, пусть перевезет ЭТО ближе к мусорке.

Гость||

Если ничье, то администрация вместе с полицией должны позаботиться об эвакуации, но у нас к сожалению таких машин много. Увы и ах.

Гость||

Гость писал(a):

Если стоит под окнами и никому не нужно, значит владельца нет. Разоритесь на эвакуатор, пусть перевезет ЭТО ближе к мусорке.
И потом код суд, за незаконное распоряжение чужим имуществом! Вперед любители газонов!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Максимально - могут штраф выписать 1 000 рублей, но убирать никто не может
Не могут! Нет в ПДД правила запрещающего парковку на газоне!!! Местный административный кодекс тут не действует!

Имя: Гость
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