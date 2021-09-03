Гниет под окнами: пензенца возмутила парковка на газоне

03.09.2021 | 12:13

Парковка на газоне под окнами возмутила горожанина Виктора. Снимки легковушки, которую владелец регулярно оставляет в неположенном месте, он прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ».

«У нас в городе уже, похоже, водители готовы к себе в квартиру поставить свой автомобиль, чтобы было максимально близко к дому. Или у нас негласное соревнование какое-то? В администрацию неоднократно сообщалось. Максимально - могут штраф выписать 1 000 рублей, но убирать никто не может», - пожаловался мужчина.

Кадры с Volkswagen Passat с госномером К119АУ/58, стоящей далеко от заасфальтированных участков, были сделаны возле дома № 120 на проспекте Строителей 27 августа в 10:56.

«Стоит и гниет уже больше года под окнами», - добавил автор.