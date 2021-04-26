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Автохамы

В Пензе водитель «Лады» забыл о знаке «Движение направо»

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В рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» горожанин прислал видеофакт нарушений правил дорожного движения водителем «Лады-Калины».

Кадры были сделаны 23 апреля в 7:41. «Лада» с госномером О201НУ/116 выезжала с прилегающей территории дома № 37 на проспекте Строителей.

Водитель отечественной легковушки проигнорировал знак «Движение направо» и проехал прямо, оказавшись на полосе встречного движения. На тот момент она была свободна, поскольку горел разрешающий сигнал для пешеходов.

Пензенские автомобилисты нередко игнорируют запрещающие знаки. Так, 16 марта невнимательные водители Nissan и Mercedes нарушили правила на пересечении улиц Луначарского и Каракозова, повернув налево и создав аварийную ситуацию.

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Гость||

Как-то многовато стало доносящих

Гость||

Че-то давно там не был. А какой дурак там этот знак поставил?

Гость||

Вы встаньте на ул. Нейтральной с камерой. Там 99% водителей, едущих с Пензы 4, про знак движение только направо после тоннеля под ж/д путями не видят. Едут или налево или прямо. Направо прям очень редко кто поворачивает.

Гость||

Гость писал(a):

Там 99% водителей, едущих с Пензы 4
Не вгоняй людей в блудняк! Не с четвертой, а со второй

Гость||

Гость писал(a):

Не вгоняй людей в блудняк! Не с четвертой, а со второй
Пенза 3 попутал.

Гость||

Гость писал(a):

Пенза 3 попутал.
Чего ты попутал? Ты еще раз попутал! Написал же - со ВТОРОЙ

Имя: Гость
Комментарий:

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