В Пензе водитель «Лады» забыл о знаке «Движение направо»

26.04.2021 | 14:05

В рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» горожанин прислал видеофакт нарушений правил дорожного движения водителем «Лады-Калины».

Кадры были сделаны 23 апреля в 7:41. «Лада» с госномером О201НУ/116 выезжала с прилегающей территории дома № 37 на проспекте Строителей.

Водитель отечественной легковушки проигнорировал знак «Движение направо» и проехал прямо, оказавшись на полосе встречного движения. На тот момент она была свободна, поскольку горел разрешающий сигнал для пешеходов.

Пензенские автомобилисты нередко игнорируют запрещающие знаки. Так, 16 марта невнимательные водители Nissan и Mercedes нарушили правила на пересечении улиц Луначарского и Каракозова, повернув налево и создав аварийную ситуацию.