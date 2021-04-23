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Автохамы

В Пензе наказали водителя Lexus, объехавшего пробку по встречке

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В Пензе наказали водителя Lexus, который объехал пробку на улице Долгорукова с нарушением правил дорожного движения.

13 апреля в соцсети «ВКонтакте» появился пост, автора которого возмутила «наглость водителя данного авто»: на железнодорожном переезде он объехал выстроившиеся машины и встал на полосе встречного движения прямо перед шлагбаумом в ожидании, когда тот поднимется.

В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем находилась женщина 1987 года рождения. В отношении нее составили административный материал.

«Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Госавтоинспекция поблагодарила неравнодушного гражданина, разместившего пост, за помощь в наведении правопорядка на дорогах области.

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Гость||

Откуда у бабы 34 лет Лексус?

Гость||

Гость писал(a):

б
подарили

Гость||

На Лехус Пдд не распространяется.Даме надо подать в суд на самоуправство Гибдд.

Имя: Гость
Комментарий:

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