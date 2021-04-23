В Пензе наказали водителя Lexus, объехавшего пробку по встречке

23.04.2021 | 10:10

В Пензе наказали водителя Lexus, который объехал пробку на улице Долгорукова с нарушением правил дорожного движения.

13 апреля в соцсети «ВКонтакте» появился пост, автора которого возмутила «наглость водителя данного авто»: на железнодорожном переезде он объехал выстроившиеся машины и встал на полосе встречного движения прямо перед шлагбаумом в ожидании, когда тот поднимется.

В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем находилась женщина 1987 года рождения. В отношении нее составили административный материал.

«Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Госавтоинспекция поблагодарила неравнодушного гражданина, разместившего пост, за помощь в наведении правопорядка на дорогах области.