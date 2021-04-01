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Автохамы

В Пензе водитель Suzuki не дождался зеленого сигнала светофора

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В среду, 31 марта, в Пензе водитель иномарки с госномером другого региона грубо нарушил правила дорожного движения, не подозревая, что его действия фиксируются.

Запись прислал в редакцию сетевого издания владелец автомобиля, на котором установлен видеорегистратор.

На кадрах видно, что перед светофором в ожидании зеленого света стоит Р073УА/116 (код Республики Татарстан). Через дорогу переходят две девочки-младшеклассницы. Когда они достигают тротуара, водитель Suzuki медленно двигается с места, а затем, набирая скорость, проезжает на красный.

«В 8:25 на проспекте Строителей около ТЦ «Премьера» (Арбеково) водитель автомобиля Suzuki проехал на запрещающий сигнал светофора», - прокомментировал автор.

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Гость||

козел что еще скажешь, лишать таких

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а затем, набирая скорость, проезжает на красный.
Постоянно летают на красный и реакции ГИБДД ни какой.

Гость||

Гость писал(a):

что еще скажешь, лишать таких
ха ха ха, насмешил

Гость||

У них в Татарстане очень строго с этим, поэтому решил на мордовской земле попробовать как это - быть плохим мальчиком.

Гость||

Гость писал(a):

У них в Татарстане очень строго с этим
Это у машины номер Татарстана, а за рулем мог быть обыкновенный пензюк.

Гость||

С похмелья, трубы горят, надо быстрее доехать до работы и там опохмелиться. Понять и простить. Некому не помешал.

Гость||

Гость писал(a):

Понять и простить. Некому не помешал.
лишать лишатьи никогда не пощать

Имя: Гость
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