В Пензе водитель Suzuki не дождался зеленого сигнала светофора

В среду, 31 марта, в Пензе водитель иномарки с госномером другого региона грубо нарушил правила дорожного движения, не подозревая, что его действия фиксируются.
Запись прислал в редакцию сетевого издания владелец автомобиля, на котором установлен видеорегистратор.
На кадрах видно, что перед светофором в ожидании зеленого света стоит Р073УА/116 (код Республики Татарстан). Через дорогу переходят две девочки-младшеклассницы. Когда они достигают тротуара, водитель Suzuki медленно двигается с места, а затем, набирая скорость, проезжает на красный.
«В 8:25 на проспекте Строителей около ТЦ «Премьера» (Арбеково) водитель автомобиля Suzuki проехал на запрещающий сигнал светофора», - прокомментировал автор.
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козел что еще скажешь, лишать таких