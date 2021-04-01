В Пензе водитель Suzuki не дождался зеленого сигнала светофора

01.04.2021 | 11:01

В среду, 31 марта, в Пензе водитель иномарки с госномером другого региона грубо нарушил правила дорожного движения, не подозревая, что его действия фиксируются.

Запись прислал в редакцию сетевого издания владелец автомобиля, на котором установлен видеорегистратор.

На кадрах видно, что перед светофором в ожидании зеленого света стоит Р073УА/116 (код Республики Татарстан). Через дорогу переходят две девочки-младшеклассницы. Когда они достигают тротуара, водитель Suzuki медленно двигается с места, а затем, набирая скорость, проезжает на красный.

«В 8:25 на проспекте Строителей около ТЦ «Премьера» (Арбеково) водитель автомобиля Suzuki проехал на запрещающий сигнал светофора», - прокомментировал автор.