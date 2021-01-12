12.01.2021 | 09:23

В понедельник, 11 января, горожанка прислала в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» снимки с автомобилями в заездном кармане у остановки «ДС «Буртасы».

Водители припарковались у павильона со стороны онкологического диспансера.

В объектив камеры попали Renault с госномером О308ХС/58, а также «Лада» - К520ТО/58. Легковушки, стоящие перпендикулярно пешеходной части, явно мешают общественному транспорту.

«Водителям маршруток и автобусов приходилось высаживать пассажиров чуть не на середине проезжей части», - возмутилась автор снимков.

По словам женщины, машины стояли очень долго. Фото она сделала в 11:27 11 января.