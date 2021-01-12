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Автохамы

Заездной карман у остановки «Буртасы» превратился в парковку

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В понедельник, 11 января, горожанка прислала в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» снимки с автомобилями в заездном кармане у остановки «ДС «Буртасы».

Водители припарковались у павильона со стороны онкологического диспансера.

В объектив камеры попали Renault с госномером О308ХС/58, а также «Лада» - К520ТО/58. Легковушки, стоящие перпендикулярно пешеходной части, явно мешают общественному транспорту.

«Водителям маршруток и автобусов приходилось высаживать пассажиров чуть не на середине проезжей части», - возмутилась автор снимков.

По словам женщины, машины стояли очень долго. Фото она сделала в 11:27 11 января.

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Гость||

опять этот автохлам кругом заполонил все

Гость||

Общественный транспорт и пешеходы - это то о чём такие автохамы не думают НИКОГДА.

В Пензе на многих остановках общественного транспорта автомобилисты устраивают стихийную парковку и ГИБДД на это никак не реагирует.

Гость||

так там всегда была парковка, привозят и забирают своих дитяток.

Гость||

Гость писал(a):

так там всегда была парковка, привозят и забирают своих дитяток.
пешком надо водить дитяток, что бы у них детсво было а не возить на автомусоре с детства

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе на многих остановках общественного транспорта автомобилисты устраивают стихийную парковку и ГИБДД на это никак не реагирует.
гвоздиком я все хочу их полечить гвоздиком

Гость||

вот вам на лицо работа ГИБДД)))))))))))))))))))

Гость||

а гаишники и могут только из-за угла выбегать с камерой, на это у них мозгов хватает, а как на дорогах порядок навести они голову в песок...

Гость||

Гость писал(a):

так там всегда была парковка
Там всегда был заездной карман остановки общественного транспорта.Гость писал(a):
привозят и забирают своих дитяток.
Полный набор:

1) Нарушают ПДД;

2) Начхали на общественный транспорт и пешеходов;

3) Своим поведением подают отрицательный пример детям;

4) Члены секты "никому не помешал";

5) Растят детей овощами которые не ходят пешком и не пользуются общественным транспортом.

Гость||

Овощи как раз таки и ездят на общественном транспорте

Гость||

Гость писал(a):

Овощи как раз таки и ездят на общественном транспорте
Овощи исповедуют культ автомобиля и презирают общественный транспорт. Про тебя, верно?

Гость||

Гость писал(a):

так там всегда была парковка, привозят и забирают своих дитяток.
Это не со стороны Буртас, а с противоположной, у онкодиспансера. Там постоянно личный транспорт оставляют, занимая не только заездной карман для общественного транспорта, но и первую полосу движения. С парковкой там беда, приезжает много людей в диспансер, а парковки нет.

Гость||

Гость писал(a):

С парковкой там беда, приезжает много людей в диспансер, а парковки нет.
Парковка там есть. Причём как организованная и открытая рядом с проходной онкодиспансера так и парковка в соответствии с ПДД РФ 12 на проезжей части. Почему надо оставлять машину возле именно остановки общественного транспорта решительно непонятно.

Гость||

Гость писал(a):

Парковка там есть. Причём как организованная и открытая рядом с проходной онкодиспансера
мест для всех желающих всё равно не хватает

Гость||

Гость писал(a):

мест для всех желающих всё равно не хватает
Ещё раз:

Гость писал(a):

так и парковка в соответствии с ПДД РФ 12

Гость||

Желающие кстати должны пользоваться общественным транспортом или такси а не создавать проблему на ровном месте.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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