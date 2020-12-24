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Автохамы

Пензенские водители руководствуются принципом «никому не помешал»

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В Пензе водители продолжают игнорировать правила дорожного движения, что нередко приводит к созданию аварийных, иногда опасных для жизни ситуаций. В четверг, 24 декабря, сообщение с видеозаписью прислала в рубрику «Автохамы» жительница областного центра Василиса.

«На злобу дня. Суровые пензенские водители руководствуются двумя правилами. Первое - никому не помешал. Второе - если нет или не видно разметки, значит, можно, а на знаки нам плевать», - возмутилась женщина.

На снятых кадрах запечатлен подъем на Западную Поляну по улице Захарова. Перед автомобилем автора движутся несколько машин, которые по очереди объезжают взбирающуюся в гору «Газель». При этом в начале пути были хорошо видны знак «Обгон запрещен» и табличка с количеством полос в каждом направлении. Разметка на асфальте стерта.

«Чего нам за «Газелью» 30 км в час тошнить. Мы же спешим: жена рожает, в туалет хочется, кастрюлю на плите забыл...» - поделилась негодованием горожанка.

Василиса рассказала, что в автошколах людей учат всем правилам дорожного движения, и то, что разметка по отношению к знаку второстепенна, обязан знать каждый водитель. Также пензячка сообщила, что знак «Обгон запрещен» действует до ближайшего перекрестка.

«Люди, ну вы думайте головой!» - призвала она.

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Гость||

Ничего не нарушают. Они никому не помешали.

Гость||

Гость писал(a):

Ничего не нарушают. Они никому не помешали.
Нарушают, смотри на знак перед подъёмом.

Гость||

Лишить всех этих водителей прав. Другого выхода нет. Тот кто привык жить руководствуясь правилами:penzainform.ru писал(a):

Первое - никому не помешал. Второе - если нет или не видно разметки, значит можно, а на знаки нам плевать
очевидно не может управлять транспортным средством.

Гость||

Гость писал(a):

очевидно не может управлять транспортным средством.
Да таких 1/3 в Пензе.

Гость||

Там часто так делают. Раньше у поворота на таксопарк гаишники стояли, вздрючивали обгонял - порядок был. Теперь не стало, никто нарушителей не трынькает. Обгоняют регулярно - по встречке вверх, пофиг на едущих навстречу,выжимают соседа на бордюр.

Гость||

Гость писал(a):

Да таких 1/3 в Пензе.
Пенза остро нуждается в снижении числа личных автомобилей на 50%. Не бывает худа без добра.

Гость||

Гость писал(a):

Ничего не нарушают. Они никому не помешали.

Нарушают, смотри на знак перед подъёмом.

Причем тут знаки. Он никому не помешал. Стукачи.

Гость||

Как раз у поворота на таксопарк полоса делится только на две широкие,действие знака прекращается

Гость||

Заблуждение. Идиоты не руководствуются какими либо правилами

Гость||

Разметки нет. Значит, водитель сам определяет сколько полос. Так в правилах записано.

Определил водитель, что тут 4 полосы, значит, он не обгоняет, а движется по соседней полосе, что не является обгоном.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Суровые пензенские водители
Я паЦталом. Особенно добило слово суровые. Так и видится таежник с ружьем за плечем идущий по тропе медведя. Вы где видели в Пензе суровых водителей?

Гость||

Какие дороги,такие и водители

А дороги наши,вечная беда

Имя: Гость
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