Пензенские водители руководствуются принципом «никому не помешал»

24.12.2020 | 16:09

В Пензе водители продолжают игнорировать правила дорожного движения, что нередко приводит к созданию аварийных, иногда опасных для жизни ситуаций. В четверг, 24 декабря, сообщение с видеозаписью прислала в рубрику «Автохамы» жительница областного центра Василиса.

«На злобу дня. Суровые пензенские водители руководствуются двумя правилами. Первое - никому не помешал. Второе - если нет или не видно разметки, значит, можно, а на знаки нам плевать», - возмутилась женщина.

На снятых кадрах запечатлен подъем на Западную Поляну по улице Захарова. Перед автомобилем автора движутся несколько машин, которые по очереди объезжают взбирающуюся в гору «Газель». При этом в начале пути были хорошо видны знак «Обгон запрещен» и табличка с количеством полос в каждом направлении. Разметка на асфальте стерта.

«Чего нам за «Газелью» 30 км в час тошнить. Мы же спешим: жена рожает, в туалет хочется, кастрюлю на плите забыл...» - поделилась негодованием горожанка.

Василиса рассказала, что в автошколах людей учат всем правилам дорожного движения, и то, что разметка по отношению к знаку второстепенна, обязан знать каждый водитель. Также пензячка сообщила, что знак «Обгон запрещен» действует до ближайшего перекрестка.

«Люди, ну вы думайте головой!» - призвала она.