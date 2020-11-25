На Западной Поляне Nissan проехал по встречке на красный

25.11.2020 | 10:09

Автомобилист из Пензы стал свидетелем нарушения ПДД на Западной Поляне. Инцидент произошел утром во вторник, 24 ноября. Запись видеорегистратора опубликовали в группе «АВТОХАМ|Авто Пенза|ДТП|Водители» во «ВКонтакте».

«Перекресток Ленинградская - Попова», - указал автор видео.

На кадрах запечатлен автомобиль Nissan с госномером Р030МУ/58. Иномарка двигается на запрещающий сигнал светофора по встречной полосе, обгоняет владельца видеорегистратора, остановившегося на перекрестке, после чего уезжает налево по улице Попова.

В комментариях интернет-пользователи назвали маневр иномарки наглостью, а еще обвинили автора в излишней неторопливости: «Ты чего спишь-то?», «Так и остался там стоять или все же поехал?»