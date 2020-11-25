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Автохамы

На Западной Поляне Nissan проехал по встречке на красный

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Автомобилист из Пензы стал свидетелем нарушения ПДД на Западной Поляне. Инцидент произошел утром во вторник, 24 ноября. Запись видеорегистратора опубликовали в группе «АВТОХАМ|Авто Пенза|ДТП|Водители» во «ВКонтакте».

«Перекресток Ленинградская - Попова», - указал автор видео.

На кадрах запечатлен автомобиль Nissan с госномером Р030МУ/58. Иномарка двигается на запрещающий сигнал светофора по встречной полосе, обгоняет владельца видеорегистратора, остановившегося на перекрестке, после чего уезжает налево по улице Попова.

В комментариях интернет-пользователи назвали маневр иномарки наглостью, а еще обвинили автора в излишней неторопливости: «Ты чего спишь-то?», «Так и остался там стоять или все же поехал?»

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Гость||

1500р-и можно поворачивать. он уже повернул в кредит-оплатит позже

Гость||

штраф за проезд на красный свет, согласно КоАП, составляет 1 тыс. руб. При повторном нарушении он увеличивается до 5 тыс. руб., альтернативой может стать лишение права садиться за руль на срок от четырех месяцев до полугода.

Гость||

Ааааааа, а я видел, я видел, что ниссан проехал на красный, всё будет сказано...

Гость||

Это он засмотрелся на виселицы Швабры-Ходоса/Иоффе .)))))

Гость||

Гость писал(a):

штраф за проезд на красный свет, согласно КоАП, составляет 1 тыс. руб. При повторном нарушении он увеличивается до 5 тыс. руб.
он повторно нарушил? да и 1000 за поворот-может себе позволить. зато не ждал и никому не помешал

Гость||

Гость писал(a):

штраф за проезд на красный свет, согласно КоАП, составляет 1 тыс. руб.
если торопишься-то это недорого совсем

Гость||

платный поворот

Имя: Гость
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