В центре Пензы водитель Kia Ceed повернул налево со встречки

29.10.2020 | 16:22

В среду, 28 октября, в рубрику «Автохамы» поступила запись от жителя Пензы, которого возмутило поведение водителя автомобиля Kia Ceed с госномером О809ОА/58.

Кадры были сделаны мужчиной в тот же день.

«В 12:29 водитель на пересечении улиц Максима Горького и Володарского выехал на полосу встречного движения через сплошную линию разметки, нарушив статью 12.15 КоАП РФ», - пояснил горожанин.

На записи видно, что за три секунды до подачи зеленого сигнала светофора иномарка покинула свою полосу, а затем, уже на зеленый, повернула налево со встречки.