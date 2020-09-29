Сетевое издание|18+|Вторник|29 сен 2020|15:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Автохамы

В Пензе водитель выполнил опасный маневр на пешеходном переходе

Печать

Не все пензенские водители отличаются аккуратностью и вежливостью на дорогах. Во вторник, 29 сентября, сознательный горожанин Максим прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видео с моментом нарушения ПДД в районе дома № 14 на улице Плеханова.

«29.09.2020 в 12:15 водитель Kia Sportage г/н Р818ОТ58 совершил обгон по встречной полосе в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода», - пояснил Максим.

На записи видно, как сразу после зебры, воспользовавшись опустевшей встречкой, белая иномарка объезжает автомобиль автора и перестраивается в правый ряд.

По словам Максима, нарушителей, подобных этому, нужно привлекать к ответственности, отсылая записи в ГИБДД.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

вот за что лишать то надо прежде всего и пожизненно, опасное поведение на дороге не допустимо, а уж что там есть, какие бумажки, ремень итп пусть курят

Гость||

Гость писал(a):

вот за что лишать то надо прежде всего и пожизненно, опасное поведение на дороге не допустимо, а уж что там есть, какие бумажки, ремень итп пусть курят
Пук.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте