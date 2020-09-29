В Пензе водитель выполнил опасный маневр на пешеходном переходе

29.09.2020 | 15:21

Не все пензенские водители отличаются аккуратностью и вежливостью на дорогах. Во вторник, 29 сентября, сознательный горожанин Максим прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видео с моментом нарушения ПДД в районе дома № 14 на улице Плеханова.

«29.09.2020 в 12:15 водитель Kia Sportage г/н Р818ОТ58 совершил обгон по встречной полосе в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода», - пояснил Максим.

На записи видно, как сразу после зебры, воспользовавшись опустевшей встречкой, белая иномарка объезжает автомобиль автора и перестраивается в правый ряд.

По словам Максима, нарушителей, подобных этому, нужно привлекать к ответственности, отсылая записи в ГИБДД.