Сетевое издание|18+|Вторник|8 сен 2020|17:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Автохамы

На ул. Красной на полосе встречного движения оказались два водителя

Печать

Горожанин Стас прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видео, запечатлевшее нарушение правил дорожного движения на улице Красной.

Кадры автомобилист сделал 30 августа в 12:10. ПДД нарушили сразу два водителя. Hyundai с госномером Р496РС/58 и Skoda Octavia - с О189КУ/58 проехали по полосе встречного движения.

Автор отметил, что водители проигнорировали знак «Въезд запрещен».

В рубрику «Автохамы» можно прислать видео- или фотофакты нарушения пензенскими водителями правил дорожного движения. Для привлечения автомобилистов к ответственности необходимо, чтобы на кадрах был распознаваем регистрационный знак транспортного средства. Также нужно указать место, дату и время съемки. С момента нарушения должно пройти не более двух месяцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Пукнуть они хотели на ваши доносы, пензюки

Гость||

Журналюги.

А слабо сделать на своём сайте типа портала, куда люди будут присылать подобные видео, а ГИБДД будет само на них реагировать?

В других городах такое есть.

Гость||

в лоб надо было бить, оказался бы автор ролика в плюсе и тачку сразу поменял бы, чем стучать на них)))))

Гость||

Там ежедневно такое. Поставили бы камеру - озолотились.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте