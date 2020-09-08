На ул. Красной на полосе встречного движения оказались два водителя

08.09.2020 | 15:57

Горожанин Стас прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видео, запечатлевшее нарушение правил дорожного движения на улице Красной.

Кадры автомобилист сделал 30 августа в 12:10. ПДД нарушили сразу два водителя. Hyundai с госномером Р496РС/58 и Skoda Octavia - с О189КУ/58 проехали по полосе встречного движения.

Автор отметил, что водители проигнорировали знак «Въезд запрещен».

В рубрику «Автохамы» можно прислать видео- или фотофакты нарушения пензенскими водителями правил дорожного движения. Для привлечения автомобилистов к ответственности необходимо, чтобы на кадрах был распознаваем регистрационный знак транспортного средства. Также нужно указать место, дату и время съемки. С момента нарушения должно пройти не более двух месяцев.