На улице Урицкого в объектив камеры попал «спешивший» эвакуатор

В субботу, 5 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись нарушений правил дорожного движения эвакуатором.
На кадрах, сделанных видеорегистратором в 10:54 31 августа, запечатлено, как эвакуатор в ряду автомобилей двигается по улице Урицкого. Внезапно погрузчик притормаживает и начинает разворот. При этом его водитель пересекает двойную сплошную линию.
Из-за его маневра движение на обеих полосах прекращается. После разворота эвакуатор продолжает путь уже в другом направлении.
«Когда очень спешишь», - резюмировал автор ролика.
Комментировавшие пост пензенцы нашли в случившемся повод пошутить. «Вызвали на дозагруз», «Передумал, решил обратно поставить», «Когда понял, что взял не то авто», «Им можно», - написали они.
Видео vk.com/sova_penza.
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