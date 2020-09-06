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Автохамы

На улице Урицкого в объектив камеры попал «спешивший» эвакуатор

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В субботу, 5 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись нарушений правил дорожного движения эвакуатором.

На кадрах, сделанных видеорегистратором в 10:54 31 августа, запечатлено, как эвакуатор в ряду автомобилей двигается по улице Урицкого. Внезапно погрузчик притормаживает и начинает разворот. При этом его водитель пересекает двойную сплошную линию.

Из-за его маневра движение на обеих полосах прекращается. После разворота эвакуатор продолжает путь уже в другом направлении.

«Когда очень спешишь», - резюмировал автор ролика.

Комментировавшие пост пензенцы нашли в случившемся повод пошутить. «Вызвали на дозагруз», «Передумал, решил обратно поставить», «Когда понял, что взял не то авто», «Им можно», - написали они.

Видео vk.com/sova_penza.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

И чем он вам помешал?

Гость||

Действительно и чем помешал?

Гость||

На перекрёстке через 100 метров следовало разворачиваться.

Имя: Гость
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