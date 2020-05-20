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Автохамы

Водитель грузовика отравляет жизнь пензенцам с ул. Ладожской

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В среду, 20 мая, в рубрику «Автохамы» обратился житель Пензы по имени Петр. Он пожаловался на шофера, который оставляет свой грузовик во дворе на Ладожской улице.

«Водитель ЗИЛа (госномер М361МО/58) паркует автомобиль под окнами дома № 5, под деревьями, рядом с детской площадкой», - написал мужчина.

Он отметил, что по утрам, когда шофер заводит машину, раздается громкий рев мотора и из глушителя вырывается облако едкого дыма. Им приходится дышать жителям квартир, окна которых выходят на эту сторону.

«Данное авто паркуется каждый день с 18 до 10», - уточнил Петр.

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Гость||

Петр против

Гость||

Водителям коммерческого транспорта запрещено парковаться во дворах жилых домов, новое требование распространяется на все российские города, следует из вступившего в силу приказа Минтранса РФ.

Запрет распространяется на грузовые автомобили, а также такси, микроавтобусы и другие виды коммерческого транспорта.

Гость||

Сейчас все дворы заполнены грузовиками и микроавтобусами. А законы у нас принимаются вовсе не для того, чтобы их кто-то исполнял.

Гость||

Это Россия - здесь всем на все и всех пофиг.

Гость||

Весь этот автохлам и автохамы задолбали. Испоганили все дворы и газоны на прилегающих территориях.

Имя: Гость
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