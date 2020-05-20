Водитель грузовика отравляет жизнь пензенцам с ул. Ладожской

20.05.2020 | 09:55

В среду, 20 мая, в рубрику «Автохамы» обратился житель Пензы по имени Петр. Он пожаловался на шофера, который оставляет свой грузовик во дворе на Ладожской улице.

«Водитель ЗИЛа (госномер М361МО/58) паркует автомобиль под окнами дома № 5, под деревьями, рядом с детской площадкой», - написал мужчина.

Он отметил, что по утрам, когда шофер заводит машину, раздается громкий рев мотора и из глушителя вырывается облако едкого дыма. Им приходится дышать жителям квартир, окна которых выходят на эту сторону.

«Данное авто паркуется каждый день с 18 до 10», - уточнил Петр.