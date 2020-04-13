Превратившую зебру в парковку пензячку оштрафуют

В Пензе водителя, устроившего парковку на пешеходном переходе на улице Красной, привлекут к ответственности.
Фотофакт нарушения правил дорожного движения поступил в редакцию портала PenzaInform.ru 24 марта. На снимке запечатлен автомобиль Kia с госномером Р162ТО/58. Машина преграждает путь горожанам, желающим перейти дорогу по нерегулируемому переходу.
Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность водителя.
«Им оказалась женщина 1971 года рождения. В отношении нее было вынесено постановление по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки на пешеходном переходе или ближе 5 метров перед ним», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.
Теперь автолюбительнице грозит штраф в размере 1 000 рублей.
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Надо было в ГИБДД сообщить, эвакуировали бы машину, чтобы неповадно было.