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Автохамы

Превратившую зебру в парковку пензячку оштрафуют

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В Пензе водителя, устроившего парковку на пешеходном переходе на улице Красной, привлекут к ответственности.

Фотофакт нарушения правил дорожного движения поступил в редакцию портала PenzaInform.ru 24 марта. На снимке запечатлен автомобиль Kia с госномером Р162ТО/58. Машина преграждает путь горожанам, желающим перейти дорогу по нерегулируемому переходу.

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность водителя.

«Им оказалась женщина 1971 года рождения. В отношении нее было вынесено постановление по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки на пешеходном переходе или ближе 5 метров перед ним», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Теперь автолюбительнице грозит штраф в размере 1 000 рублей.

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Гость||

Надо было в ГИБДД сообщить, эвакуировали бы машину, чтобы неповадно было.

Гость||

Колхозница или жена депутата?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь автолюбительнице грозит штраф в размере 1 000 рублей.
Такой мизерный штраф не станет уроком для данной автохамки. Тем более при оплате штрафа не позднее 20 дней с даты вынесения постановления, штраф может быть уплачен в размере половины суммы, т.е. автохамка заплатит 500 рублей. С точки зрения психологии это скорее раззадорит, нежели будет уроком. Автохамы конченые люди. Их невозможно перевоспитать. Момент упущен в детстве. Ценности не те. Единственное что поможет так это финансовый барьер. Даже конченный автохам подумает трижды прежде чем бросить машину на пешеходном переходе или заехать на пешеходную дорожку если его будет ждать неотвратимый и без всяких скидок штраф в 10 000 рублей.

Гость||

А лучше - пожизненное лишение прав. Для подонков самое то.

Гость||

Kia с госномером Р162ТО/58.

Гость||

Всему виной платные парковки! Делайте больше платных парковок хаоса будет больше и ни один фото дятел всех сфотодятлить не успеет!

Имя: Гость
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