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Автохамы | На трассе под Пензой водитель создал аварийную ситуацию на встречке

03.03.2020|10:10
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На трассе Пенза - Тамбов вылетевший на полосу встречного движения водитель потребовал уступить ему дорогу.

Видеороликом инцидента, который произошел днем в воскресенье, 1 марта, поделился в социальной сети «ВКонтакте» пензенец Сергей. Как мужчина пояснил порталу PenzaInform.ru, местом действия стала трасса под Пензой.

На кадрах по встречной полосе двигаются три фуры. Именно их решил обогнать водитель Nissan с госномером О673ОТ/58. Однако, по всей видимости, не рассчитал. Заметив машину владельца регистратора, автомобилист начал сигналить и моргать фарами, требуя уйти в сторону.

«Наглость зашкаливает», - так прокомментировал ролик Сергей.

Поведение нарушителя вызвало неодобрение пользователей.

«Он мог вернуться в свой ряд, судя по видео. Если б КрАЗ навстречу ехал, он бы тоже моргал?», «Из-за таких люди невинные гибнут», «Таких надо наказывать», - написали они.

Некоторые комментаторы отметили, что водитель Nissan из-за солнца не увидел машину автора видео.

«Был в окрестностях Пятигорска. Вот там так ездят. Если кто-то пошел на обгон, обгоняемый жмется к обочине и встречка к своей обочине. Это там норма! Я в первый раз это увидел сидя в маршрутке, которая пошла на обгон в лоб! Ну глаза закрыл. Оказалось, разъехались. Потом привык. Так, может, этот водитель с тех краев и это норма», - предположил пользователь.

Видео Сергея Смирнова, vk.com/sova_penza.

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Гость|03.03.2020 10:38|

Долбить петухов.

Гость|03.03.2020 10:39|

Баран из бараньей страны? Аа, ну тогда все понятно.

Гость|03.03.2020 10:57|

Дикая мордва за рулём.

Гость|03.03.2020 10:58|

Группа в контакте называется Сова.. Журналист пиши полностью текст.. Откуда украли новость?

Гость|03.03.2020 11:02|

Молодец пензенец Сергей!!!

Гость|03.03.2020 11:03|

Дикий буртас за рулем.

Гость|03.03.2020 11:04|

Гость:10:58 Какая тебе нафиг разница откуда новость--сова ли воробей или сорока.главное,что народ узнал про этого автохама.

Гость|03.03.2020 11:10|

Всегда поражают такие дебилы, прекрасно видит что встречка, своя полоса пустая и моргает. В жопу себе фару засунь и поморгай, или бабе своей.

Гость|03.03.2020 11:17|

Точно.

Гость|03.03.2020 11:23|

Дураков много всяких , лучше надо за собой следить, а не обращать на них внимание.

Гость|03.03.2020 11:27|

Это у вас просто машина маленькая, а вот если на КрАЗе трехмостовом, можно было бы и пропустить... под собой

Гость|03.03.2020 11:29|

Наверняка баран в ниссане даже не понял что он сделал не так.

Гость|03.03.2020 11:29|

Гость писал(a):

Это у вас просто машина маленькая, а вот если на КрАЗе трехмостовом, можно было бы и пропустить... под собой
Стало бы легче? Чем????

Гость|03.03.2020 11:32|

А был ли у водителя с регистратором включён свет. Быть может нет, и водитель Ниссана не сразу заметил его.

Гость|03.03.2020 11:39|

Гость писал(a):

Гость|03.03.2020 11:32|

А был ли у водителя с регистратором включён свет. Быть может нет, и водитель Ниссана не сразу заметил его.

Зрение пусть проверит тогда, если людей не видит и права сдаст, он их не достоин. Баран.

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Имя: Гость
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