03.03.2020 | 10:10

На трассе Пенза - Тамбов вылетевший на полосу встречного движения водитель потребовал уступить ему дорогу.

Видеороликом инцидента, который произошел днем в воскресенье, 1 марта, поделился в социальной сети «ВКонтакте» пензенец Сергей. Как мужчина пояснил порталу PenzaInform.ru, местом действия стала трасса под Пензой.

На кадрах по встречной полосе двигаются три фуры. Именно их решил обогнать водитель Nissan с госномером О673ОТ/58. Однако, по всей видимости, не рассчитал. Заметив машину владельца регистратора, автомобилист начал сигналить и моргать фарами, требуя уйти в сторону.

«Наглость зашкаливает», - так прокомментировал ролик Сергей.

Поведение нарушителя вызвало неодобрение пользователей.

«Он мог вернуться в свой ряд, судя по видео. Если б КрАЗ навстречу ехал, он бы тоже моргал?», «Из-за таких люди невинные гибнут», «Таких надо наказывать», - написали они.

Некоторые комментаторы отметили, что водитель Nissan из-за солнца не увидел машину автора видео.

«Был в окрестностях Пятигорска. Вот там так ездят. Если кто-то пошел на обгон, обгоняемый жмется к обочине и встречка к своей обочине. Это там норма! Я в первый раз это увидел сидя в маршрутке, которая пошла на обгон в лоб! Ну глаза закрыл. Оказалось, разъехались. Потом привык. Так, может, этот водитель с тех краев и это норма», - предположил пользователь.

Видео Сергея Смирнова, vk.com/sova_penza.

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