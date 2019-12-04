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Автохамы | На ул. Урицкого спешивший водитель едва не спровоцировал ДТП

04.12.2019|12:54
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В среду, 4 декабря, горожанка Наталья сообщила в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» о водителе, создавшем аварийную ситуацию на улице Урицкого.

На записи с видеорегистратора пензячки можно видеть, как у пересечения с улицей Максима Горького автомобилист, находившийся за рулем Volkswagen Polo с госномером О257ТН/58, внезапно начал поворот налево через полосу встречного движения.

По словам Натальи, при этом водитель иномарки позабыл о приоритете, который должен был предоставить ее автомобилю. В итоге женщине пришлось экстренно тормозить и уворачиваться вправо. К счастью, там не было других машин.

«Вот из-за таких торопыг происходит большинство аварий», - заключила горожанка.

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Гость|04.12.2019 13:12|

Это вот как надо долбиться в глаза, чтобы встречный автомобиль не заметить?

Имя: Гость
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