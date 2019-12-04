В среду, 4 декабря, горожанка Наталья сообщила в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» о водителе, создавшем аварийную ситуацию на улице Урицкого.
На записи с видеорегистратора пензячки можно видеть, как у пересечения с улицей Максима Горького автомобилист, находившийся за рулем Volkswagen Polo с госномером О257ТН/58, внезапно начал поворот налево через полосу встречного движения.
По словам Натальи, при этом водитель иномарки позабыл о приоритете, который должен был предоставить ее автомобилю. В итоге женщине пришлось экстренно тормозить и уворачиваться вправо. К счастью, там не было других машин.
«Вот из-за таких торопыг происходит большинство аварий», - заключила горожанка.
Это вот как надо долбиться в глаза, чтобы встречный автомобиль не заметить?