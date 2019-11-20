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Автохамы | На улице Богданова Lexus проехал навстречу потоку

20.11.2019|09:33
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Во вторник, 19 ноября, житель областного центра прислал в рубрику «Автохамы» видеофакт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Lexus.

«Вот такие любители двигаться во встречном направлении по дороге с односторонним движением практически ежедневно встречаются на улице Богданова», - написал мужчина.

Он уточнил, что короткая запись была сделана им 3 ноября в 13:48. Однако на ней не видно, откуда именно выехал водитель Lexus.

Подобные случаи на этой улице уже попадали в рубрику. Так, год назад, 14 ноября, водитель автомобиля «Лада-Ларгус» въехал на Богданова с Лермонтова под запрещающий знак (кирпич) и продолжил движение по встречке.

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Гость|20.11.2019 09:56|

Это ты не правильно ехал он знат как ехать

Гость|20.11.2019 09:58|

Ну там место такое, прокуратура, все дела...

Давно уже пора запретить быдлу комментировать и критиковать действия непростых и достойных людей.

Гость|20.11.2019 09:59|

и чо как хочет так и едет бабло есть штраф оплатит.

Гость|20.11.2019 10:00|

Гость писал(a):

Ну там место такое, прокуратура, все дела...
дела у прокурора а тут делишки

Гость|20.11.2019 10:01|

penzainform.ru писал(a):

Вот такие любители
это не любители это профессионалы

Гость|20.11.2019 10:03|

там каждые полчаса так едут все кому не лень.

Гость|20.11.2019 10:04|

Там вся улица в этих красивых номерах.. Прокуратура, администрация им номера случайно попались... Пенза против коррупции.. А этим видео ты ни чего не Докажешь... Всё куплено ещё завтра

Гость|20.11.2019 10:04|

и после завтра тоже

Гость|20.11.2019 10:04|

оно выехало от 14 дома ,а там непростые живут

Гость|20.11.2019 10:10|

Ну да, нарушил...а дальше то что?

Гость|20.11.2019 10:13|

водятел

Гость|20.11.2019 10:16|

penzainform.ru писал(a):

встречаются на улице Богданова»
Вот те раз,а что там так нельзя что ли ? Я в шоке, уж поди как лет 15 так там проезжаю. Очень удобненько и скоренько. Это надо же чего придумали,какой дурак то догадался до такого ...неужели и знак где есть какой запрещающий ?

Гость|20.11.2019 10:19|

Красава! Друган, давай больше с такими номерами. Оборзели в край слуги народа.

Гость|20.11.2019 10:21|

В ГИБДД придумают что- нибудь,не лишать же.

Гость|20.11.2019 10:22|

Гость писал(a):

Гость|20.11.2019 10:21|

В ГИБДД придумают что- нибудь,не лишать же.

Даже думать не будут,максимум что грозит это штраф в 5000 руб! Батл вискаря выпьют в бане в пятницу.

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Имя: Гость
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