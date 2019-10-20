Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|20 окт 2019|12:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  72.10  |  $  64.64

Автохамы | На проспекте Строителей два водителя заняли тротуар у дома

20.10.2019|11:47
Печать

Утром в воскресенье, 20 октября, жительница Пензы прислала в рубрику «Автохамы» фотофакты нарушения правил дорожного движения в Арбекове.

Снимки были сделаны ею на проспекте Строителей, 49, в 9:45. На них видны автомобили Datsun (госномер Р046ВА/58) и «Лада» (госномер Н416РК/58), припаркованные на тротуаре возле многоквартирного дома.

«Мало того что и так весь двор заставлен машинами, так еще и на пешеходной дорожке встали. Где ходить?» - возмутилась женщина.

По ее мнению, если таких автолюбителей регулярно привлекать к ответственности и наказывать штрафами, они, возможно, перестанут создавать проблемы пешеходам.

0
0
0
0
 
Гость|20.10.2019 11:57|

И кому они помешали? Стоят себе тихонько. Стукачи!

Гость|20.10.2019 12:09|

Синяя пятидверная нива266тх живёт на вадинской7 ремонтироваться подъехал кдому на вадинскую 6спрятался за парапетом ступенек разлил тормозуху нв асфальте хоть бы убрал за собой падла

Гость|20.10.2019 12:11|

просто у тех ,кто заявы пишет , своих машин нет

вот и завидуют

Гость|20.10.2019 12:28|

penzainform.ru писал(a):

жительница Пензы
Местная Грэтта Тумберг! Незаконно огородили газоны, а теперь возмущаются!

Гость|20.10.2019 12:30|

penzainform.ru писал(a):

Мало того что и так весь двор заставлен машинами
Двор и должен быть с парковкой для машин, это погрузо разгрузочная зона, а вот бабок от подъездов нужно убирать, в любой цивилизованной стране есть специальный парк на квартал, а не в каждом дворе!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!