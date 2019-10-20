20.10.2019 | 11:47

Утром в воскресенье, 20 октября, жительница Пензы прислала в рубрику «Автохамы» фотофакты нарушения правил дорожного движения в Арбекове.

Снимки были сделаны ею на проспекте Строителей, 49, в 9:45. На них видны автомобили Datsun (госномер Р046ВА/58) и «Лада» (госномер Н416РК/58), припаркованные на тротуаре возле многоквартирного дома.

«Мало того что и так весь двор заставлен машинами, так еще и на пешеходной дорожке встали. Где ходить?» - возмутилась женщина.

По ее мнению, если таких автолюбителей регулярно привлекать к ответственности и наказывать штрафами, они, возможно, перестанут создавать проблемы пешеходам.