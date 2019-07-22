Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|22 июл 2019|19:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
  71.43  |  $  63.68
 

Автохамы | Водители маршруток нарушают правила на проспекте Победы

22.07.2019|16:35
Печать

В понедельник, 22 июля, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступила запись, подтверждающая несоблюдение общественным транспортом правил дорожного движения.

Жительница областного центра по имени Светлана в субботу, 20 июля, сняла на камеру маршрутку № 27 (госномер Р522СВ/58), водитель которой в 16:28 нарушил ПДД.

Шофер, опередив поток машин, выехал за стоп-линию на регулируемом перекрестке, где пересекаются проспект Победы и 6-й проезд Пестеля. Следом за ним, как только включился разрешающий сигнал светофора, поток опередил водитель маршрутки № 89.

«Безопасные» перевозки пассажиров», - прокомментировала женщина видео.

6 июня на том же месте нетерпеливый водитель микроавтобуса Ford Transit выехал на перекресток и начал движение на запрещающий сигнал светофора.

0
0
0
0
 
Гость|22.07.2019 16:52|

Есть виде, можно сразу лишить прав, а то они вообще уже обнаглели.

Гость|22.07.2019 16:58|

Маршрутки там только так и ездят. Маршрутка в левом ряду там - нонсенс.

Гость|22.07.2019 17:06|

оборзевшие водятлы маршруток... так этих лохов, они проезд и подняли походу, потому что на штрафы все уходит... рулят как олени, их надо в упряжку и в Сибирь, пусть дороги строят))))))

Гость|22.07.2019 17:08|

Нучтовамжалкоихпропустить?

Ониторопятся.

Никомунепомешали.

И другие ко-ко-ко буртасии.

Гость|22.07.2019 17:20|

Ой, лохопудрочку объехали! Ай-ай-ай! Лохопудрочка хотела вперёд, а её взад.

Гость|22.07.2019 17:23|

Эх, где только наша не нарушала,

Наша нарушала везде.

Гость|22.07.2019 17:30|

Гость писал(a):

И другие ко-ко-ко буртасии
Вот петухи начали отмечаться:

Гость писал(a):

Ой, лохопудрочку объехали! Ай-ай-ай! Лохопудрочка хотела вперёд, а её взад.

Гость|22.07.2019 17:38|

Чо сёрьёзно ПДД не соблюдают ни чего себе. Ну и чо случилось ДТП Светик?

Гость|22.07.2019 17:42|

Там все маршрутки только так и едут. Обнаглели беспредельщики !

Гость|22.07.2019 17:44|

Светик, на газончике не паркуйся, а-то тебя так-же сдадут, попадеш на бабки. Зачем народ лбами сталкивают, и так все злые.

Гость|22.07.2019 17:51|

Только не пр. Победы и нигде больше? Вот это новость! Светик,съезди на остановку Центральный рынок,посмотри как они с ТРЕХ полос пассажиров высаживают-точно инфаркт заработаешь.

Гость|22.07.2019 17:57|

Так. Оставить Свету в покое! Маршруточников геть!

Гость|22.07.2019 18:38|

Да там все нарушают

Гость|22.07.2019 18:48|

Гибдд превратили в цирк.Вот результат.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!