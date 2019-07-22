22.07.2019 | 16:35

В понедельник, 22 июля, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступила запись, подтверждающая несоблюдение общественным транспортом правил дорожного движения.

Жительница областного центра по имени Светлана в субботу, 20 июля, сняла на камеру маршрутку № 27 (госномер Р522СВ/58), водитель которой в 16:28 нарушил ПДД.

Шофер, опередив поток машин, выехал за стоп-линию на регулируемом перекрестке, где пересекаются проспект Победы и 6-й проезд Пестеля. Следом за ним, как только включился разрешающий сигнал светофора, поток опередил водитель маршрутки № 89.

«Безопасные» перевозки пассажиров», - прокомментировала женщина видео.

6 июня на том же месте нетерпеливый водитель микроавтобуса Ford Transit выехал на перекресток и начал движение на запрещающий сигнал светофора.