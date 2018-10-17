Пензенское информационное агентство|18+|Среда|17 окт 2018|10:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  75.92  |  $  65.53

Спорт | «Дизель» расторг контракт с нападающим Максимом Субботиным

17.10.2018|09:28
Печать

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» расторг контракт с нападающим Максимом Субботиным по обоюдному соглашению сторон.

«24-летний форвард в текущем сезоне успел провести за «Дизель» 6 матчей, в которых не набрал очков, при коэффициенте полезности -1. В составе желто-синих Максим Субботин выступал под № 77», - сообщили в пресс-службе клуба.

Субботин - воспитанник екатеринбургской школы хоккея. Сезон-2017/18 Максим провел в ХК «Мордовия», после чего его пригласили в «Дизель».

«В предсезонных матчах нападающий проявил себя с самой лучшей стороны. Однако после шести игр в регулярном первенства Кубка Шелкового пути перестал попадать в основной состав и принял решение вернуться в «Мордовию», - сообщается на сайте саранского клуба.

Это не первое изменение, произошедшее в составе «Дизеля» в октябре. Ранее сообщалось, что вратарь Владислав Фокин был выставлен на драфт отказов. Кроме того, расторгнут контракт с центральным нападающим Виктором Луговским.

Источник — Фото пресс-службы ХК «Дизель»
0
0
0
0
 
Гость|17.10.2018 09:57|

Когда расторгнут с главным тренером?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 