17.10.2018 | 09:28

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» расторг контракт с нападающим Максимом Субботиным по обоюдному соглашению сторон.

«24-летний форвард в текущем сезоне успел провести за «Дизель» 6 матчей, в которых не набрал очков, при коэффициенте полезности -1. В составе желто-синих Максим Субботин выступал под № 77», - сообщили в пресс-службе клуба.

Субботин - воспитанник екатеринбургской школы хоккея. Сезон-2017/18 Максим провел в ХК «Мордовия», после чего его пригласили в «Дизель».

«В предсезонных матчах нападающий проявил себя с самой лучшей стороны. Однако после шести игр в регулярном первенства Кубка Шелкового пути перестал попадать в основной состав и принял решение вернуться в «Мордовию», - сообщается на сайте саранского клуба.

Это не первое изменение, произошедшее в составе «Дизеля» в октябре. Ранее сообщалось, что вратарь Владислав Фокин был выставлен на драфт отказов. Кроме того, расторгнут контракт с центральным нападающим Виктором Луговским.