06.12.2017 | 12:08

Во вторник, 5 декабря, двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, с 2014 года выступающая за Пензенскую область на различных состязаниях, прокомментировала ситуацию с отстранением сборной России от участия в зимних Олимпийских играх - 2018.

Главные спортивные соревнования четырехлетия пройдут с 9 по 25 февраля в корейском городе Пхенчхан.

Об отстранении российской команды от Игр было заявлено на пресс-конференции Международного олимпийского комитета в Швейцарии. Спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом.

«Знаете, как говорят, справедливость восторжествует!!! И надеюсь, что те, кто правит всем этим беспределом, получат бумерангом в миллион раз сильнее. Честный спорт? Где? Уважаемые, во что вы превратили спорт? Очевидно, что понимание всей ценности этого слова отсутствует...» - написала Алия на своей странице в Instagram.

В настоящее время Алия Мустафина тренируется во дворце спорта «Буртасы», титулованная спортсменка набирает форму после рождения дочери.