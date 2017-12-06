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Спорт | Алия Мустафина верит в торжество справедливости на Олимпиаде-2018

06.12.2017|12:08
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Во вторник, 5 декабря, двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, с 2014 года выступающая за Пензенскую область на различных состязаниях, прокомментировала ситуацию с отстранением сборной России от участия в зимних Олимпийских играх - 2018.

Главные спортивные соревнования четырехлетия пройдут с 9 по 25 февраля в корейском городе Пхенчхан.

Об отстранении российской команды от Игр было заявлено на пресс-конференции Международного олимпийского комитета в Швейцарии. Спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом.

«Знаете, как говорят, справедливость восторжествует!!! И надеюсь, что те, кто правит всем этим беспределом, получат бумерангом в миллион раз сильнее. Честный спорт? Где? Уважаемые, во что вы превратили спорт? Очевидно, что понимание всей ценности этого слова отсутствует...» - написала Алия на своей странице в Instagram.

В настоящее время Алия Мустафина тренируется во дворце спорта «Буртасы», титулованная спортсменка набирает форму после рождения дочери.

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Гость|06.12.2017 12:40|

эх Алия. верить конечно можно .но справедливости нет.

Гость|06.12.2017 12:48|

penzainform.ru писал(a):

И надеюсь, что те, кто правит всем этим беспределом, получат бумерангом в миллион раз сильнее
вот мы и получили этим самым бумерангом!

Гость|06.12.2017 13:02|

Алия имела ввиду Мутко и Жукова...？

Имя: Гость
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