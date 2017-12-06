Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 дек 2017|10:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.63  |  $  58.69
 

В стране и мире | Сборную России отстранили от Олимпиады

06.12.2017|09:36
Печать

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом рассказал президент организации Томас Бах на пресс-конференции, трансляция которой доступна на сайте МОК.

Спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован по решению исполкома. Также всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на Игры в Пхенчхане.

Заседание исполкома проходило в Лозанне (Швейцария). Решение принималось на основе выводов, сделанных двумя комиссиями: Дениса Освальда и Самуэля Шмидта. Первая занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр в Сочи, вторая расследовала причастность сотрудников Министерства спорта России к возможному сокрытию положительных допинг-проб.

В ноябре у сборной России отобрали 10 медалей, завоеванных в Сочи. Таким образом команда потеряла первое место в общекомандном зачете.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|06.12.2017 09:52|

С Мутко в прошлом целая серия ошибок. Зря назначили министром спорта. Непонятно,зачем создали должность вице-премьера по спорту и назначили вице-премьером Мутко. Нужно ликвидировать должность вице-премьера по спорту и уволить из правительства Мутко. Боюсь, что сделают следующую ошибку и оставят Мутко.

Гость|06.12.2017 09:53|

И шо делать? Кого метелить будем на этот раз ? ... наверно сами себя плетями полосовать.

Гость|06.12.2017 10:05|

домухлевались с допингом!

Гость|06.12.2017 10:09|

Я думаю Путин разберётся, и сделает оргвыводы. Хотя вряд ли, там все свои, до боли ему знакомые спортивные функционеры.

Мотовилов (гость)|06.12.2017 10:09|

С Небес таким образом подсказывают, что пора закругляться с этим массовым идиотизмом.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!