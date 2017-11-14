14.11.2017 | 17:39

В Пензу съехались около ста атлетов более чем из 20 регионов страны. Юноши в возрасте 11 -13 лет принимают участие в первенстве России по спортивной гимнастике, которое стартовало в «Буртасах».

Ярослав Ефимов из Челябинской области больше всего переживал за выступление на перекладине.

«Для меня некоторые элементы трудные, страшно их делать», - поделился юный спортсмен.

Гимнасты нашли время не только попробовать пензенские снаряды, но и пообщаться с местной олимпийской чемпионкой. Алия Мустафина сейчас тренируется в зале, набирает спортивную форму после рождения ребенка.

Первенство России будет проходить в течение четырех дней. За это время гимнастам предстоит разыграть медали как в командных соревнованиях, так и в отдельных видах многоборья. Честь Сурского края на турнире будут защищать шесть спортсменов: Иван Шкуров, Джабраил Селимов, Иван Мацуненко, Исмаил Гульмаяров, Егор Лаврин и Артем Царев.