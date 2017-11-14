Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|14 ноя 2017|19:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ливень |
0oC
+7oC
Завтра | Снег |
  69.68  |  $  59.62
 

Спорт | В «Буртасах» стартовало первенство России по спортивной гимнастике

14.11.2017|17:39
Печать

В Пензу съехались около ста атлетов более чем из 20 регионов страны. Юноши в возрасте 11 -13 лет принимают участие в первенстве России по спортивной гимнастике, которое стартовало в «Буртасах».

Ярослав Ефимов из Челябинской области больше всего переживал за выступление на перекладине.

«Для меня некоторые элементы трудные, страшно их делать», - поделился юный спортсмен.

Гимнасты нашли время не только попробовать пензенские снаряды, но и пообщаться с местной олимпийской чемпионкой. Алия Мустафина сейчас тренируется в зале, набирает спортивную форму после рождения ребенка.

Первенство России будет проходить в течение четырех дней. За это время гимнастам предстоит разыграть медали как в командных соревнованиях, так и в отдельных видах многоборья. Честь Сурского края на турнире будут защищать шесть спортсменов: Иван Шкуров, Джабраил Селимов, Иван Мацуненко, Исмаил Гульмаяров, Егор Лаврин и Артем Царев.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!