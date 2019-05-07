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Общество | В Заречном почтут память воинов Селиксенского гарнизона

07.05.2019|12:54
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В Заречном праздничные мероприятия в честь Дня Победы начнутся в среду, 8 мая. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня».

В этот день в 10:00 в зоне отдыха «Солнечная» стартует молодежная акция, посвященная памяти воинов Селиксенского гарнизона. Одновременно в музейно-выставочном центре откроется «Штаб Победы».

9 мая праздник начнется в 10:00 на площади имени Ленина. Во время шествия «Славе - не меркнуть! Подвигам - жить!» пройдет «Бессмертный полк» зареченцев.

В 11:00 в ЦПКиО «Заречье» развернется народное гулянье «Победа остается молодой». В 17:00 на площади у Дома культуры «Современник» стартует детский творческий марафон «Правнуки Великой Победы».

В 18:30 у обелиска Победы пройдет Всероссийская акция «Минута молчания». В 20:30 на городском стадионе начнется праздничный концерт «В песнях останемся мы», который завершится в 22:00 салютом.

В Кузнецке 9 мая состоятся торжественное шествие к Холму воинской славы с возложением венков и цветов к Вечному огню, конкурс детских рисунков на асфальте, интерактивная выставка «Я шлю тебе письмо из 45-го», конкурс частушек на военную тему, игровые программы и праздничный салют. В этом году его запустят с Холма воинской славы в 21:30.

В Пензе мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы, пройдут с 7 по 9 мая. В День Победы горожан и гостей областного центра ждут торжественная церемония, легкоатлетическая эстафета, театрализованное музыкальное представление, фестиваль гармонистов и спектакль «Военная поэзия Булата Окуджавы». На 22:00 запланирован праздничный фейерверк.

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