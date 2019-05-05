05.05.2019 | 12:44

ИА «ПензаИнформ» предлагает горожанам ознакомиться с планом культурно-массовых мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они пройдут в Пензе с 7 по 9 мая.

Во вторник, 7 мая, в сквере у бюста Дениса Давыдова в 16:00 откроется городской фестиваль «Музыка - улицам города».

В среду, 8 мая, в том же месте на то же время запланирована концертная программа.

В четверг, 9 мая, главные торжественные мероприятия традиционно пройдут у Монумента воинской и трудовой славы.

С 10:00 до 10:30 состоится благодарственный молебен «Во славу русского оружия» в часовне Архангела Михаила.

В 10:30 начнется движение «Бессмертного полка».

На 11:30 запланирована торжественная церемония. Она будет включать торжественный пролог, митинг, композицию «Наша Победа», парад Пензенского артиллерийского инженерного института, минуту молчания и возложение цветов.

В 13:30 стартует традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы, с 14:30 до 15:00 состоится награждение.

Праздничные мероприятия пройдут во всех городских парках. В Детском они начнутся в 11:00, в Комсомольском и зоопарке - в 12:00, в парке им. Белинского - в 14:00.

В сквере у «Кукушки» в 12:00 пройдет танцевально-музыкальное мероприятие, в сквере «Журавли» в 12:30 стартует концертная программа «Наша Победа».

На Юбилейной площади с 16:30 до 20:00 состоятся театрализованное музыкальное представление в рамках проекта «Народный театр - народной Победе» и открытый городской фестиваль гармонистов «Песни Победы».

С 20:00 до 22:00 там покажут спектакль «Военная поэзия Булата Окуджавы».

На 22:00 запланирован праздничный фейерверк. «Не салют, а фейерверк. Небольшой, потому что большой будет на 75-летие», - уточнила начальник управления культуры Вера Фейгина.

9 мая в 18:50 Пенза присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». Отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне можно будет на шести площадках.

Горожан ждут у Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев, на Юбилейной площади, у памятника «Проводы», в парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, в Детском и Комсомольском парках.