ИА «ПензаИнформ» предлагает горожанам ознакомиться с планом культурно-массовых мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они пройдут в Пензе с 7 по 9 мая.
Во вторник, 7 мая, в сквере у бюста Дениса Давыдова в 16:00 откроется городской фестиваль «Музыка - улицам города».
В среду, 8 мая, в том же месте на то же время запланирована концертная программа.
В четверг, 9 мая, главные торжественные мероприятия традиционно пройдут у Монумента воинской и трудовой славы.
С 10:00 до 10:30 состоится благодарственный молебен «Во славу русского оружия» в часовне Архангела Михаила.
В 10:30 начнется движение «Бессмертного полка».
На 11:30 запланирована торжественная церемония. Она будет включать торжественный пролог, митинг, композицию «Наша Победа», парад Пензенского артиллерийского инженерного института, минуту молчания и возложение цветов.
В 13:30 стартует традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы, с 14:30 до 15:00 состоится награждение.
Праздничные мероприятия пройдут во всех городских парках. В Детском они начнутся в 11:00, в Комсомольском и зоопарке - в 12:00, в парке им. Белинского - в 14:00.
В сквере у «Кукушки» в 12:00 пройдет танцевально-музыкальное мероприятие, в сквере «Журавли» в 12:30 стартует концертная программа «Наша Победа».
На Юбилейной площади с 16:30 до 20:00 состоятся театрализованное музыкальное представление в рамках проекта «Народный театр - народной Победе» и открытый городской фестиваль гармонистов «Песни Победы».
С 20:00 до 22:00 там покажут спектакль «Военная поэзия Булата Окуджавы».
На 22:00 запланирован праздничный фейерверк. «Не салют, а фейерверк. Небольшой, потому что большой будет на 75-летие», - уточнила начальник управления культуры Вера Фейгина.
9 мая в 18:50 Пенза присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». Отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне можно будет на шести площадках.
Горожан ждут у Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев, на Юбилейной площади, у памятника «Проводы», в парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, в Детском и Комсомольском парках.
А почему опять никаких торжественных мероприятий не проводят у стелы Слава Героям,что на Советской площади находится?