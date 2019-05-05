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Общество | Пензенцы могут ознакомиться с программой празднования Дня Победы

05.05.2019|12:44
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ИА «ПензаИнформ» предлагает горожанам ознакомиться с планом культурно-массовых мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они пройдут в Пензе с 7 по 9 мая.

Во вторник, 7 мая, в сквере у бюста Дениса Давыдова в 16:00 откроется городской фестиваль «Музыка - улицам города».

В среду, 8 мая, в том же месте на то же время запланирована концертная программа.

В четверг, 9 мая, главные торжественные мероприятия традиционно пройдут у Монумента воинской и трудовой славы.

С 10:00 до 10:30 состоится благодарственный молебен «Во славу русского оружия» в часовне Архангела Михаила.

В 10:30 начнется движение «Бессмертного полка».

На 11:30 запланирована торжественная церемония. Она будет включать торжественный пролог, митинг, композицию «Наша Победа», парад Пензенского артиллерийского инженерного института, минуту молчания и возложение цветов.

В 13:30 стартует традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы, с 14:30 до 15:00 состоится награждение.

Праздничные мероприятия пройдут во всех городских парках. В Детском они начнутся в 11:00, в Комсомольском и зоопарке - в 12:00, в парке им. Белинского - в 14:00.

В сквере у «Кукушки» в 12:00 пройдет танцевально-музыкальное мероприятие, в сквере «Журавли» в 12:30 стартует концертная программа «Наша Победа».

На Юбилейной площади с 16:30 до 20:00 состоятся театрализованное музыкальное представление в рамках проекта «Народный театр - народной Победе» и открытый городской фестиваль гармонистов «Песни Победы».

С 20:00 до 22:00 там покажут спектакль «Военная поэзия Булата Окуджавы».

На 22:00 запланирован праздничный фейерверк. «Не салют, а фейерверк. Небольшой, потому что большой будет на 75-летие», - уточнила начальник управления культуры Вера Фейгина.

9 мая в 18:50 Пенза присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». Отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне можно будет на шести площадках.

Горожан ждут у Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев, на Юбилейной площади, у памятника «Проводы», в парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, в Детском и Комсомольском парках.

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Гость|05.05.2019 13:01|

А почему опять никаких торжественных мероприятий не проводят у стелы Слава Героям,что на Советской площади находится?

Гость|05.05.2019 13:04|

9 Мая - день скорби. Пляски устраивать - это цинизм.

Гость|05.05.2019 13:04|

Гость писал(a):

А почему опять никаких торжественных мероприятий не проводят у стелы Слава Героям,что на Советской площади находится?
Потому что единорасты - лицемеры.

Гость|05.05.2019 13:17|

всем известно, что происходит в последнее время в Архангельске. Митинги против того, чтобы там устраивали свалки для мусора, привезенного из Москвы. Казалось бы, что нужно руководству региона, чтобы минимизировать волнение? Нужно поговорить с людьми, а не действовать дубинкой, что способно только усугубить беспорядки.

Однако у региональной власти нет языка, чтобы просто рассказать о проекте и объяснить, как будет перерабатываться мусор. Вместо разговора губернатор назвал митингующих «шелупонью».

Гость|05.05.2019 13:26|

Владимир Крылов

равнодушие, лень, молчание, мычание и трусость людей порождает мошенничество и коррупцию во всех сферах жизнедеятельности...

Гость|05.05.2019 13:33|

Указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины Путин назвал «гуманитарной мерой». То есть это как бы забота о страдающих людях. На самом деле, чтобы облегчить страдания жителей Донбасса, надо прежде всего прекратить войну. А указ о паспортах, наоборот, продолжение политики, которая породила войну на востоке Украины.

Именно такая лицемерная внешняя и внутренняя политика последних десятилетий и завела нашу страну в тупик. В результате нынешнюю ситуацию в России вполне уже можно назвать гибридным политическим кризисом, который постепенно перерастает во всеобъемлющий (см. «Разрывая круг», апрель 2019). Быстрое падение рейтингов правящей группы, растущая неуверенность в будущем и на этом фоне бесконечные разговоры о пустопорожней перестройке политической системы с целью сохранить себя у власти на неограниченное время — все это признаки надвигающихся серьезных проблем.

Гость|05.05.2019 13:34|

Особенность нашего времени — почти повсеместная глобальная политическая неустойчивость и непредсказуемость, в том числе, конечно, и на постсоветском пространстве. Однако курс Киева (при всех политических провалах и неожиданностях) — это европейский путь, стремление в Евросоюз, и именно это является главным стабилизатором текущей ситуации на Украине, окном и дверью в будущее для страны.

Да и Казахстан, где при всей управляемости ситуации тем не менее существуют проблемы политического транзита, стремится к европейской политической культуре настолько, что, опасаясь российской имперской политики после Крыма и Донбасса, официально отказывается от русского языка и кириллицы в пользу английского языка и латиницы. Еще в 2008 году правительство Казахстана приняло государственную программу «Путь в Европу»: за помощью и советами по реформам Казахстан обращается не к Москве или к Пекину, а к европейским странам. Перед внесением изменений в конституцию в 2017 году, например, Казахстан попросил помощи у Венецианской комиссии при Совете Европы. Путь к европейской демократии долгий, но Казахстан идет в исторически правильном направлении и является уважаемым членом международного сообщества.

А наша страна лишена каких бы то ни было ориентиров. Напротив, за пять последних лет Россия превратилась в страну с отрицательной репутацией и еще более укрепила представление о себе как о государстве, идущем по «пути, которого нет»

Гость|05.05.2019 13:35|

Бесконечные трения в отношениях с Белоруссией — еще один симптом состояния, в котором Россия подходит к кризису. Новости о приостановке белорусского экспорта нефтепродуктов из-за плохого качества российской нефти (умышленно портят оборудование белорусских предприятий?), сообщения о российских санкциях в отношении белорусской сельхозпродукции уже стали привычными. А вот последние заявления Лукашенко заслуживают внимания: «Тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь — президент, правительство или еще кто, — они будут прокляты нашим белорусским народом, а кто посмеет сделать это силой — они получат мощнейший ответ от нашего народа, прежде всего от тех, кто родился в суверенной и независимой Беларуси».

Гость|05.05.2019 13:37|

Активная фаза конфликта с Украиной длится уже более пяти лет: гибнут люди, разрушается жизнь, уходит время. Проблемы только усугубляются. Но вместо их решения — желание наступить на хвост торжествующему трампизму при нарастающей конфронтации с США: Путин встречается с Ким Чен Ыном, прибывшим во Владивосток на отцовском бронепоезде, а на Конференции по международной безопасности в Москве министр обороны России говорит о способности преодолеть американскую ПРО как о главном достижении страны.

В 2001-м на этом же поезде в Россию приезжал Ким Чен Ир, предыдущий северокорейский вождь. Тогда не было изоляции, на Россию надеялись, у нас было больше возможностей повлиять и на ситуацию на Корейском полуострове, и на мировую политику в целом. Хотя суть выбора была та же, что и сейчас: европейский вектор внутренней политики и сотрудничество с демократическим миром в решении глобальных проблем или «суверенный бронепоезд», следующий в никуда. В итоге выбор был сделан в пользу последнего.

Прошло почти два десятилетия — два десятилетия движения непонятно куда, два десятилетия потерянного времени. Если продолжать в том же духе, потеря времени обернется так или иначе потерей будущего страны.

Григорий Явлинский

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