06.05.2019 | 11:24

9 мая жителей Кузнецка ждут торжественное шествие, концертные и развлекательные программы на разных площадках города, а также праздничный салют.

Откроет день шествие к Холму воинской славы. Оно стартует в 9:30 на центральной площади.

В связи с этим с 8:30 до 10:00 будет перекрыто движение на улице Ленина от места начала мероприятия до мемориального комплекса, включая пересечения с улицами Московской, Комсомольской, Дарвина, Советской, Овражной, Молодой Гвардии и Пугачева.

В 10:00 на Холме воинской славы пройдет церемония возложения венков и цветов к Вечному огню и памятным плитам погибших кузнечан.

На это время, с 9:00 до 12:00, автомобилям запретят движение на улице Ленина от пересечения с улицами Пугачева, Молодой Гвардии, Овражной, Советской до улицы Дарвина.

В городском парке в 10:00 начнут работать аттракционы, а с 11:00 до 12:00 пройдет конкурс детских рисунков на асфальте «Я рисую этот день».

На площадке у фонтана с 12:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 кузнечан ждет открытый микрофон «Поздравь страну с Победой». А с 12:00 до 16:00 здесь же будут работать праздничная мастерская по технике оригами и интерактивная выставка «Я шлю тебе письмо из 45-го».

На площадке у тира развернут «фронт интеллектуалов». С 12:00 до 16:00 горожане смогут принять участие в конкурсных программах «Герои великой войны», «Памятные места Победы» и викторине «Есть такая профессия…».

На центральной аллее с 13:00 до 16:30 пройдет концертная программа, с 16:30 до 17:00 - конкурс частушек на военную тему.

На площадке бывшего Зеленого театра организуют различные состязания, конкурсы и игры: «Солдаты в путь» (кто быстрее наденет солдатскую форму), «Перед боем» (нужно будет вырыть «окоп», поставить флажок и т. д.), «Диверсанты» (игра на внимание), эстафета «Снайперы» (с элементами дартса).

На танцплощадке с 11:00 до 19:00 для кузнечан выступят музыкальные и хореографические коллективы города. Там же с 12:30 до 13:00 состоится парад военного костюма, а с 18:45 до 19:00 - акция «Минута молчания».

Завершит торжества праздничный салют. В этом году его запустят с Холма воинской славы в 21:30.

«На время проведения с 20:00 до 22:00 будет перекрыто дорожное движение по улице Ленина на пересечении с улицами Овражной, Молодой Гвардии, Пугачева, Пролетарской», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В Пензе культурно-массовые мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы, пройдут с 7 по 9 мая. С планом можно ознакомиться здесь.