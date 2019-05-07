07.05.2019 | 12:14

В четверг, 9 мая, в Пензе в местах проведения праздничных мероприятий ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом рассказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк во вторник, 7 мая.

Так, с 8:00 до 16:00 запрет на реализацию спиртного будет действовать по маршруту движения «Бессмертного полка». Речь идет о торговых точках на улицах Карпинского, Коммунистической и проспекте Строителей.

Во второй половине дня ограничение введут в районе Юбилейной площади. Она станет основным местом праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, с 16:30, а завершится программа в 22:00 - песней «День Победы» и 4-минутным фейерверком.

Купить алкоголь в расположенных рядом с площадью магазинах нельзя будет с 14:00 до 23:00.