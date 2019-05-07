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Общество | 9 мая в Пензе введут временные ограничения продажи алкоголя

07.05.2019|12:14
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В четверг, 9 мая, в Пензе в местах проведения праздничных мероприятий ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом рассказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк во вторник, 7 мая.

Так, с 8:00 до 16:00 запрет на реализацию спиртного будет действовать по маршруту движения «Бессмертного полка». Речь идет о торговых точках на улицах Карпинского, Коммунистической и проспекте Строителей.

Во второй половине дня ограничение введут в районе Юбилейной площади. Она станет основным местом праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, с 16:30, а завершится программа в 22:00 - песней «День Победы» и 4-минутным фейерверком.

Купить алкоголь в расположенных рядом с площадью магазинах нельзя будет с 14:00 до 23:00.

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Гость|07.05.2019 12:31|

какой же это бред.

Гость|07.05.2019 12:34|

Японцы придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить его от пыли, грязи и царапин с водоотталкивающим эффектом. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая, я свою больше месяца не мыл. вот убедитесь сам затестил ---- http://gg.gg/driveblog

Гость|07.05.2019 12:35|

Бред то, что рядом статьи с полностью противоположной информацией (судя по заголовкам).

Гость|07.05.2019 12:38|

Ага, 1мая можно было, 9 уже нельзя. Что случилось, гарант в отставку подаст, уйдёт по собственному. Чтоб всё тихо, на сухую.

Имя: Гость
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