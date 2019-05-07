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Общество | В День Победы главный врач больницы № 6 станет артистом

07.05.2019|10:17
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В четверг, 9 мая, с 16:30 основным местом праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в Пензе станет Юбилейная площадь. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев на пресс-конференции во вторник, 7 мая.

В указанное время на площади стартует городской фестиваль гармонистов, куда приедет из Москвы заслуженный артист России Валерий Семин.

«Фестиваль перетечет в театрализованное музыкальное представление в рамках проекта «Народный театр - народной Победе», в котором обычно принимает участие до 10 тысяч жителей города. Оно будет основано на военной поэзии Булата Окуджавы», - рассказал Виктор Кувайцев.

Начальник управления культуры Вера Фейгина уточнила, что в этом году в постановке наряду с профессиональными артистами будут задействованы главный врач больницы № 6 Дмитрий Зиновьев и заместитель главы города Иван Краснов.

Завершится праздник на Юбилейной площади песней «День Победы» и 4-минутным фейерверком. После него автобусы, троллейбусы и маршрутки развезут пензенцев по домам.

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Гость|07.05.2019 10:25|

А в какой день, главный врач больницы № 6, станет таки главным врачом больницы № 6 и начнет выполнять прямые свои обязанности? Или этот день никогда не наступит и люди, от безысходности, таки и будут сигать из окон данного "лечебного" учреждения?

Гость|07.05.2019 10:28|

Самый лучший артист-медик - это Стрючков. Не забирайте его первенство.

Гость|07.05.2019 10:35|

Гость писал(a):

Самый лучший артист-медик - это Стрючков.
В эротическом жанре?

Гость|07.05.2019 10:35|

Люди умирают прямо на улицах без врачебной помощи, а в это время главный врач становится клоуном и веселится от души..

Гость|07.05.2019 10:36|

Что, песню исполнит под баян с Фейгиной на пару? Ой ждёт Лизавета от мужа привета , к тебе я приеду на вороном коне...типа того.

Гость|07.05.2019 10:36|

Гость писал(a):

А в какой день, главный врач больницы № 6, станет таки главным врачом больницы № 6 и начнет выполнять прямые свои обязанности? Или этот день никогда не наступит и люди, от безысходности, таки и будут сигать из окон данного "лечебного" учреждения?
Этот "артист" ведет себя хамски, представляется Ивановым Иваном Ивановичем.

Гость|07.05.2019 10:37|

А может будет лучше, если г-да Зиновьев и Краснов займутся своими прямыми обязанностями, согласно занимаемой должности?

А развлекать будут профессионалы-артисты. Поверьте, у них это гораздо интересней получится.

Гость|07.05.2019 10:38|

Увидели бы победители своих нынешних потомков ,то наверное бы сдались немцам.

Гость|07.05.2019 11:01|

Люди умирают прямо на улицах без врачебной помощи, а в это время главный врач становится клоуном и веселится от души..

А зачем грустить - зряплата из бюджета капает, премии сам себе выписывает, откаты идут, оптическими прицелами никого не насилует...Жизнь удалась у клоуна!!!

Гость|07.05.2019 11:02|

Этот "артист" ведет себя хамски, представляется Ивановым Иваном Ивановичем.

А начхать "стрюк" прикроет...

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