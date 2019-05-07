07.05.2019 | 10:17

В четверг, 9 мая, с 16:30 основным местом праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в Пензе станет Юбилейная площадь. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев на пресс-конференции во вторник, 7 мая.

В указанное время на площади стартует городской фестиваль гармонистов, куда приедет из Москвы заслуженный артист России Валерий Семин.

«Фестиваль перетечет в театрализованное музыкальное представление в рамках проекта «Народный театр - народной Победе», в котором обычно принимает участие до 10 тысяч жителей города. Оно будет основано на военной поэзии Булата Окуджавы», - рассказал Виктор Кувайцев.

Начальник управления культуры Вера Фейгина уточнила, что в этом году в постановке наряду с профессиональными артистами будут задействованы главный врач больницы № 6 Дмитрий Зиновьев и заместитель главы города Иван Краснов.

Завершится праздник на Юбилейной площади песней «День Победы» и 4-минутным фейерверком. После него автобусы, троллейбусы и маршрутки развезут пензенцев по домам.