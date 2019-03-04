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Общество | В Кузнецке половодье может затопить 115 домов

04.03.2019|12:36
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В пятницу, 1 марта, в администрации Кузнецка обсудили предстоящее половодье. Как было отмечено, в зоне потенциального подтопления находится 115 жилых домов.

Начальник городского управления ГО и ЧС Андрей Кичатов доложил, что в преддверии паводка проводятся подворовые обходы жителей. Специалисты выясняют граждан, нуждающихся в помощи, которых необходимо будет заблаговременно эвакуировать.

При подготовке к весеннему пропуску вод на реке Труев посты наблюдения должны быть оснащены в полном объеме, а оборудование - находиться в исправности.

Как отметил глава администрации Сергей Златогорский, из-за большого количества снега весенний паводок может быть достаточно серьезным: «Нужно с полной ответственностью подготовиться к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, мы не должны потерять ни одного человека».

Ранее сообщалось, что в Пензе к приему населения готовы семь эвакопунктов, в которых могут переждать половодье 740 человек. Главы районов составили перечень адресов, по которым проживают инвалиды, многодетные семьи, беременные женщины, чтобы в случае чрезвычайной ситуации оказать им помощь в первую очередь. На реках Суре и Пензе созданы гидрологические посты.

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Гость|04.03.2019 12:52|

зато рыбу будет можно ловить не выходя из дома

Гость|04.03.2019 12:52|

Задраиваем шлюзы ! Закупорить все ливнёвки и поплыли.

Гость|04.03.2019 13:00|

Вывозите снег из города,обеспечте организованный сток талых вод. Канавы надо было осенью чистить-зимой поздно уже. Свежеотремонтированные дороги-это просто катастрофа,за асфальт провалы все ливневки,разуклонка не соблюдена-вода собирается прямо на участках дорог.

Гость|04.03.2019 13:03|

Гость писал(a):

зато рыбу будет можно ловить не выходя из дома
и моржеваться

Гость|04.03.2019 13:06|

Ничего страшного пусть кузнечане почувствуют на своей шкуре как будто они Индоутки или мурланы

Гость|04.03.2019 13:24|

Гость писал(a):

Закупорить все ливнёвки и поплыли.
Смейтесь с него!!Он в Кузнецке ни разу не был!

Если честно, немного потерял. Это раз. ОТКУДАА в Кузнецке ливнёвки?Тут не знают, что это такое. Это два

Гость|04.03.2019 13:27|

Гость писал(a):

ОТКУДАА в Кузнецке ливнёвки?Тут не знают, что это такое
Чё, даже канавок нету? Не может быть.

Гость|04.03.2019 13:38|

Кузнечане а вам сальник не нужен?

Гость|04.03.2019 13:39|

Канавки есть. А вы сами-то знаете, что такое ливнёвая канализация?

Гость|04.03.2019 13:42|

Ливневая канализация эт куда срут Штоль?

Гость|04.03.2019 13:44|

Это где тебя делали, идиот!

Гость|04.03.2019 13:49|

Гость писал(a):

Это где тебя делали, идиот!
Не хотелось разрушать Ваш хрупкий детский мирок, но... Вас делали в аналогичном месте и аналогичным инструментом.

Гость|04.03.2019 13:51|

С 8м марта вас кузнецкие мужланы!

Имя: Гость
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