04.03.2019 | 12:36

В пятницу, 1 марта, в администрации Кузнецка обсудили предстоящее половодье. Как было отмечено, в зоне потенциального подтопления находится 115 жилых домов.

Начальник городского управления ГО и ЧС Андрей Кичатов доложил, что в преддверии паводка проводятся подворовые обходы жителей. Специалисты выясняют граждан, нуждающихся в помощи, которых необходимо будет заблаговременно эвакуировать.

При подготовке к весеннему пропуску вод на реке Труев посты наблюдения должны быть оснащены в полном объеме, а оборудование - находиться в исправности.

Как отметил глава администрации Сергей Златогорский, из-за большого количества снега весенний паводок может быть достаточно серьезным: «Нужно с полной ответственностью подготовиться к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, мы не должны потерять ни одного человека».

Ранее сообщалось, что в Пензе к приему населения готовы семь эвакопунктов, в которых могут переждать половодье 740 человек. Главы районов составили перечень адресов, по которым проживают инвалиды, многодетные семьи, беременные женщины, чтобы в случае чрезвычайной ситуации оказать им помощь в первую очередь. На реках Суре и Пензе созданы гидрологические посты.