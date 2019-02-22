22.02.2019 | 08:54

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка сотрудники Управления по делам ГОЧС г. Пензы организуют посты наблюдения за уровнем воды в реках.

В городе будет работать пять простых водомерных постов: один - на реке Пензе и четыре - на Суре. Они расположены как на автомобильных мостах, так и на железнодорожном (в районе 2-го Индустриального переулка).

«Посты создаются с помощью нанесения несмываемой краской делений непосредственно на опоре моста. Нулевое деление устанавливается на 30-50 см ниже самого низкого уровня. Верхний показатель должен на такую же величину возвышаться над горизонтом самых высоких вод», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

За каждым постом закреплен сотрудник управления. Он снимает отсчеты уровня воды дважды в сутки, а во время ее сброса через плотину Сурского водохранилища - трижды. Данные по амплитуде колебания уровня направляются в ФГБУ «Сурский гидроузел» через единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Помимо этого, на плотине ТЭЦ-1 постоянно работает стационарный гидрологический пост.