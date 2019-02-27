27.02.2019 | 17:09

В среду, 27 февраля, на совещании в администрации Пензы вновь обсуждалась подготовка к предстоящему паводку.

Заместитель главы администрации города Юрий Ильин отметил, что за последнюю неделю не было обильных снегопадов, но это не облегчает задачу подготовки городских служб к пропуску паводковых вод.

«Надо серьезно готовиться как к большой воде, так и к ликвидации локальных подтоплений», - предупредил он.

Начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов доложил, что к приему населения готовы семь эвакопунктов, в которых могут переждать половодье 740 человек. Там будет организовано размещение, питание и обеспечение вещами первой необходимости. В случае нужды дополнительные пункты могут быть развернуты в образовательных учреждениях.

Главы районов взяли на контроль адреса домов в зоне подтопления, где проживают инвалиды, многодетные семьи, беременные женщины, чтобы в случае чрезвычайной ситуации оказать им помощь в первую очередь.

Также Алексей Михайлов доложил о контроле за уровнем воды в Суре и Пензе и создании гидрологических постов.

«Будем наблюдать, как начнет подниматься вода, и передавать информацию на гидроузел и плотину ТЭЦ-1 для транзита воды в черте города», - пояснил он.

Особое внимание будет уделяться понтонному мосту, соединяющему остров Пески и район Пензы-III. Обычно во время паводка его разбирают для беспрепятственного пропуска талых вод.

«Юрий Ильин поручил следить за уровнем воды на этом участке реки и разводить гидротехническое сооружение не ранее, чем это будет необходимо с точки зрения сохранности конструкций и безопасности пешеходов», - сообщили в пресс-службе мэрии.