03.03.2019 | 14:24

В исправительной колонии № 7 осужденные сошьют форменные рубашки различных типов и кашне для личного состава уголовно-исполнительной системы.

Пошив одежды будет осуществляться по государственному заказу на общую сумму более 800 тысяч рублей. Заключенным предстоит изготовить 1 650 изделий.

«В учреждении работают два швейных участка, на которых трудоустроено более 50 осужденных. Цеха полностью оснащены необходимым оборудованием как для производства швейной продукции для внутрисистемных нужд, так и для исполнения сторонних заказов», - сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Пензенской области.

Ранее ИК-7 заключила госконтракт на пошив 1 000 мужских сорочек для спецконтингента.

Изготовлением одежды и обуви занимаются и в других колониях. Так, в ИК-4 шьют 1 300 курток, галстуков и мужских шерстяных брюк, в ИК-1 заключенные производят модельные мужские туфли для одной из столичных фирм и заготовки для берцев.