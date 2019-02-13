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Общество | В колонии № 1 осужденные сошьют модельную обувь и заготовки для берцев

13.02.2019|15:13
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Пензенские осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 1, приступили к изготовлению обуви.

Заключенные уже сшили первые образцы модельных мужских туфель для одной из столичных фирм.

«Выпущенные изделия отвечают всем необходимым требованиям качества. Для производства современной гражданской обуви в учреждении имеется оборудование», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Кроме того, в ближайшее время осужденные займутся заказом другой компании и будут делать заготовки для военных берцев.

«Это позволит разместить дополнительные заказы на обувном производстве, предоставить дополнительные рабочие места осужденным», - пояснили в пресс-службе.

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Гость|13.02.2019 15:48|

Берцы нынче хлам полный, раньше пять лет можно было ходить, сейчас пару сезонов, денег своих не стоят.

Гость|13.02.2019 15:52|

Стилистам тапочки?

Гость|13.02.2019 15:53|

Тюрьма всегда обеспечена госконтрактами, не то что на воле

Гость|13.02.2019 16:32|

Каждый день новости оттуда.Что это Реклама? Пишите тогда на правах рекламы.Где новости, про замечательных врачей которые умудряются сохранить себя как врача, а не коновала лечащего под диктовку фармкомпаний.

Гость|13.02.2019 16:54|

а почему на воле проблемы с работой

Гость|13.02.2019 18:31|

Понятно теперь почему кто раз сел ещё по две три ходки делают. Работа только там нынче. И там же едят, спят и транспортных расходов нет.

Гость|13.02.2019 20:43|

Гость писал(a):

Тюрьма всегда обеспечена госконтрактами, не то что на воле
В тюрьме дармовые рабочие руки- мечта наших олигархов и чиновиков

Гость|13.02.2019 21:30|

Путин обещал создать 25 миллионов рабочих мест. Все в колониях?

Имя: Гость
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