13.02.2019 | 15:13

Пензенские осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 1, приступили к изготовлению обуви.

Заключенные уже сшили первые образцы модельных мужских туфель для одной из столичных фирм.

«Выпущенные изделия отвечают всем необходимым требованиям качества. Для производства современной гражданской обуви в учреждении имеется оборудование», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Кроме того, в ближайшее время осужденные займутся заказом другой компании и будут делать заготовки для военных берцев.

«Это позволит разместить дополнительные заказы на обувном производстве, предоставить дополнительные рабочие места осужденным», - пояснили в пресс-службе.