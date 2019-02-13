Пензенские осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 1, приступили к изготовлению обуви.
Заключенные уже сшили первые образцы модельных мужских туфель для одной из столичных фирм.
«Выпущенные изделия отвечают всем необходимым требованиям качества. Для производства современной гражданской обуви в учреждении имеется оборудование», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.
Кроме того, в ближайшее время осужденные займутся заказом другой компании и будут делать заготовки для военных берцев.
«Это позволит разместить дополнительные заказы на обувном производстве, предоставить дополнительные рабочие места осужденным», - пояснили в пресс-службе.
Берцы нынче хлам полный, раньше пять лет можно было ходить, сейчас пару сезонов, денег своих не стоят.