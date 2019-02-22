22.02.2019 | 14:07

Исправительная колония № 4 получила госзаказ более чем на 600 000 рублей. За эти деньги там сошьют 1 300 курток, галстуков и мужских шерстяных брюк.

Все изделия предназначаются для сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В колонии есть три швейных цеха, там работают более 50 человек. «Ранее учреждением уже были заключены два госконтракта на 2019 год на пошив вещевого довольствия для спецконтингента на сумму 3 млн рублей», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

По словам заместитель начальника ИК-4 Сергея Ворыпаева, в колонии изготавливают качественные изделия.

«Осужденные, работающие на швейном участке, готовы выполнить любые виды работ по пошиву», - подчеркнул он.