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Общество | Пензенские осужденные сошьют галстуки для сотрудников УФСИН

22.02.2019|14:07
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Исправительная колония № 4 получила госзаказ более чем на 600 000 рублей. За эти деньги там сошьют 1 300 курток, галстуков и мужских шерстяных брюк.

Все изделия предназначаются для сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В колонии есть три швейных цеха, там работают более 50 человек. «Ранее учреждением уже были заключены два госконтракта на 2019 год на пошив вещевого довольствия для спецконтингента на сумму 3 млн рублей», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

По словам заместитель начальника ИК-4 Сергея Ворыпаева, в колонии изготавливают качественные изделия.

«Осужденные, работающие на швейном участке, готовы выполнить любые виды работ по пошиву», - подчеркнул он.

Источник — фото 58.фсин.рф
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Гость|22.02.2019 14:27|

Записка "Сдохни вертухай!" наверное будет самое невинное, что можно будет найти в таких куртках и галстуках.

Гость|22.02.2019 14:44|

Гость писал(a):

аписка "Сдохни вертухай!" наверное будет самое невинное, что можно будет найти в таких куртках и галстуках.
Себе же дороже будет, всю бригаду накажут.

А ежели посчитать:

600 000 рублей - заказ,

1 300 курток, галстуков и мужских шерстяных брюк

600 000/1300 => 461р. в среднем за изделие, ежели их будет равное количество (куртка=брюки=галстук), то выходит 461р.*3=>1384р. за комплект, может ткань конечно хреновая (в чём лично сомневаюсь), выходит: да здравствует дешёвый труд ЗК!

Самое главное "заразных" не брать на производство, тубик, сифилис и т.п. и всё будет великолепно!

Гость|22.02.2019 14:51|

Гость писал(a):

главное "заразных" не брать на производство, тубик, сифилис и т.п.
Да наверное таких и выдвинут "на передовую"

Имя: Гость
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