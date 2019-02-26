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Общество | В Кузнецке родители смогут воспользоваться «Добрым шкафом»

26.02.2019|12:07
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В субботу, 2 марта, в 12:00 в Кузнецке состоится открытие социального некоммерческого проекта Российского детского фонда «Добрый шкаф».

Смысл «Доброго шкафа» заключается в том, что граждане приносят ставшие ненужными детскую одежду, обувь и другие предметы и меняют их на изделия большего размера. Таким образом, родители могут сэкономить на детских вещах.

«Добрый шкаф» разместится на 4-м этаже торгового центра «М-Сити». Он будет работать каждую пятницу и субботу с 10:00 до 15:00. Вещи на обмен или в дар будут приниматься уже в день открытия. Они должны быть чистыми и опрятными, с исправными замками и полным комплектом пуговиц», - сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

В воскресенье, 24 февраля, «Добрый шкаф» открылся в селе Поим Белинского района. Уже в первый день работы гости принесли вещи в дар.

Проект «Добрый шкаф» реализуется в регионе с 2017 года. В 2018-м он получил поддержку Фонда президентских грантов на развитие в четырех районах Пензенской области. В 2018 году была оказана помощь 343 семьям на общую сумму 1 млн 267 тыс. 650 условных рублей.

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