25.02.2019 | 12:51

В воскресенье, 24 февраля, в селе Поим Белинского района торжественно открылся «Добрый шкаф» - социальный некоммерческий проект, направленный на поддержание и укрепление благосостояния семей, в которых воспитываются дети в возрасте до 10 лет.

Смысл «Доброго шкафа» заключается в том, что граждане приносят ставшие ненужными детскую одежду, обувь и другие предметы и меняют их на вещи большего размера.

Кроме того, волонтеры «Доброго шкафа» помогают снизить экологическую напряженность: бывшим в употреблении изделиям дается вторая жизнь либо они отправляются на переработку.

Уже в первый день работы «Доброго шкафа» первые гости принесли вещи в дар. Глава администрации Поимского сельсовета Оксана Оськина разрезала красную ленту. Праздник сопровождался конкурсами и выступлениями юных артистов, его участников ждали горячий компот, сладости и торт. Все желающие могли принять участие в мастер-классах.

«Проект «Добрый шкаф» реализуется в Пензенской области с 2017 года. В 2018-м он получил поддержку Фонда президентских грантов на развитие в четырех районах Пензенской области. В 2018 году была оказана помощь 343 семьям на общую сумму 1 млн 267 тыс. 650 условных рублей. Следующие открытия проекта предполагаются в Белинском, Кузнецком и Никольском районах», - сообщили в региональном отделении Российского детского фонда.