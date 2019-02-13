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Общество | Ахунский переезд вновь закроют для движения автомобилей

13.02.2019|15:23
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В субботу, 16 февраля, с 7:00 до 17:00 будет полностью закрыто движение автотранспорта через Ахунский переезд (718-й километр). Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра со ссылкой на Пензенскую дистанцию пути.

Это связано с тем, что по мере предоставления окна в графике движения поездов на переезде будет проводиться смена рельсовых плетей.

«Движение транспорта будет осуществляться в объезд - через железнодорожный переезд 713-й километр, по улицам Чаадаева, Долгорукова, Кустанайская, Свободы», - предупредили в мэрии.

Движение автомобилей через данный участок в связи с его ремонтом ограничивают и приостанавливают довольно часто. В частности, в сентябре 2018 года на Ахунском переезде проводилась замена устройства заграждения. В октябре прошли такие же работы и асфальтировка. А 9 февраля 2019-го пензенец, простоявший в автомобильной пробке около часа, запечатлел на видео, как «мужики тянут поезд».

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|13.02.2019 21:26|

penzainform.ru писал(a):

я в объезд - через железнодорожный переезд 713-й километр
Это где такой?

Имя: Гость
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