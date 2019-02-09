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Глас народа | Пензенец запечатлел, как на Ахунском переезде «мужики тянут поезд»

09.02.2019|12:00
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Забавное видео прислал порталу PenzaInform.ru житель Пензы, попавший в автомобильный затор. Время, потраченное на вынужденную стоянку, он провел с пользой.

«Пробка сегодня утром на Ахунском переезде была, час с лишним переезд закрыт был! А потом такое... Мужики тянут поезд!)))» - написал наш читатель.

На кадрах съемки видно, как по рельсам на Ахунском переезде очень медленно движется тепловоз. Перед ним по насыпи идут четверо мужчин, которые держат в руках трос. Складывается впечатление, что они ведут за собой поезд, будто собаку на поводке.

«Переезд был закрыт с 7:40 до 8:40 приблизительно», - уточнил автор видео.

Видео: Андрей П.

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Гость|09.02.2019 12:19|

Бурлаки :)

Гость|09.02.2019 13:11|

Скоро так яхты ворья будут тянуть бурлаки...

Гость|09.02.2019 13:22|

Не перевелась ещё силушка в мужиках Сурских)))

Имя: Гость
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