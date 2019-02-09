09.02.2019 | 12:00

Забавное видео прислал порталу PenzaInform.ru житель Пензы, попавший в автомобильный затор. Время, потраченное на вынужденную стоянку, он провел с пользой.

«Пробка сегодня утром на Ахунском переезде была, час с лишним переезд закрыт был! А потом такое... Мужики тянут поезд!)))» - написал наш читатель.

На кадрах съемки видно, как по рельсам на Ахунском переезде очень медленно движется тепловоз. Перед ним по насыпи идут четверо мужчин, которые держат в руках трос. Складывается впечатление, что они ведут за собой поезд, будто собаку на поводке.

«Переезд был закрыт с 7:40 до 8:40 приблизительно», - уточнил автор видео.

Видео: Андрей П.