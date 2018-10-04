04.10.2018 | 15:18

С 20:00 4 октября до 13:00 5-го жители Пензы и области не смогут проехать по Ахунскому железнодорожному переезду на улице Кордон Сурка.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на Пензенскую дистанцию пути - структурное подразделение Куйбышевской дирекции инфраструктуры (Центральная дирекция инфраструктуры, филиал ОАО «РЖД»).

На объекте, расположенном на 718-м километре дистанции, планируется замена четырех устройств заграждения (УЗП), а также асфальтировка.

«Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Нейтральной и Чаадаева через железнодорожный переезд 713 км на улице Кустанайской», - уточнили в пресс-службе мэрии.

27-28 сентября объект перекрывали частично. По мере появления окон в движении поездов там также проводилась замена УЗП. На время работ проехать можно было по одной полосе.