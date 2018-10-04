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Общество | 4-5 октября Ахунский переезд закроют для движения транспорта

04.10.2018|15:18
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С 20:00 4 октября до 13:00 5-го жители Пензы и области не смогут проехать по Ахунскому железнодорожному переезду на улице Кордон Сурка.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на Пензенскую дистанцию пути - структурное подразделение Куйбышевской дирекции инфраструктуры (Центральная дирекция инфраструктуры, филиал ОАО «РЖД»).

На объекте, расположенном на 718-м километре дистанции, планируется замена четырех устройств заграждения (УЗП), а также асфальтировка.

«Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Нейтральной и Чаадаева через железнодорожный переезд 713 км на улице Кустанайской», - уточнили в пресс-службе мэрии.

27-28 сентября объект перекрывали частично. По мере появления окон в движении поездов там также проводилась замена УЗП. На время работ проехать можно было по одной полосе.

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Гость|04.10.2018 15:48|

А где в Ахунах железнодорожный переезд? Ахунский перезд так-то маленько не в Ахунах...

Гость|04.10.2018 16:20|

Гость писал(a):

Ахунский перезд так-то маленько не в Ахунах...
В Арбекове?

Гость|04.10.2018 16:25|

Да пора уже сделать подземный проезд. Высота насыпи позволяет. Пробок не будет

Гость|04.10.2018 16:30|

Гость писал(a):

А где в Ахунах железнодорожный переезд? Ахунский перезд так-то маленько не в Ахунах...
Всё по эту сторону ж/д дороги было Ахунами,ну не было тогда Заречного ,а было ЗАТО Пенза-19.Это так называемый блокпост 718 км.,переезд на Чаадаева.

Имя: Гость
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