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Общество | Пензенских депутатов взволновали сообщения о готовящихся взрывах

07.02.2019|15:10
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Ложные собщения о готовящихся взрывах, которые недавно были зафиксированы в областном центре, обсуждались на заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы по безопасности в четверг, 7 февраля.

30 января среди жителей прошел слух о том, что в правоохранительные органы поступили телефонные звонки о минировании ряда объектов. Силовики подтвердили информацию и после проверки сообщили, что не нашли взрывных устройств в торговых центрах и учреждениях города.

«Откуда берется волна ложных минирований, как ей противостоять?» - задали депутаты вопрос заместителю главы администрации Пензы Владимиру Попкову, который доложил о мерах противостояния терроризму, принимаемых в областном центре.

Докладчик не обладал такой информацией. Ему на помощь пришел начальник отдела по профилактике правонарушений администрации Пензы Олег Викулов.

«Это идет из-за границы. Сообщения через Интернет поступают во все регионы Российской Федерации. Волна началась с Дальнего Востока, потом прошла по южным регионам и Поволжью», - пояснил он.

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Гость|07.02.2019 15:31|

penzainform.ru писал(a):

Владимиру Попкову, который доложил о мерах противостояния терроризму, принимаемых в областном центре.
И какую такую меру мог предложить Попков? Нежели только чухальники террористам порасшибать...

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