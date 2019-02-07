Ложные собщения о готовящихся взрывах, которые недавно были зафиксированы в областном центре, обсуждались на заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы по безопасности в четверг, 7 февраля.
30 января среди жителей прошел слух о том, что в правоохранительные органы поступили телефонные звонки о минировании ряда объектов. Силовики подтвердили информацию и после проверки сообщили, что не нашли взрывных устройств в торговых центрах и учреждениях города.
«Откуда берется волна ложных минирований, как ей противостоять?» - задали депутаты вопрос заместителю главы администрации Пензы Владимиру Попкову, который доложил о мерах противостояния терроризму, принимаемых в областном центре.
Докладчик не обладал такой информацией. Ему на помощь пришел начальник отдела по профилактике правонарушений администрации Пензы Олег Викулов.
«Это идет из-за границы. Сообщения через Интернет поступают во все регионы Российской Федерации. Волна началась с Дальнего Востока, потом прошла по южным регионам и Поволжью», - пояснил он.
penzainform.ru писал(a):И какую такую меру мог предложить Попков? Нежели только чухальники террористам порасшибать...