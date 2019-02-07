07.02.2019 | 15:10

Ложные собщения о готовящихся взрывах, которые недавно были зафиксированы в областном центре, обсуждались на заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы по безопасности в четверг, 7 февраля.

30 января среди жителей прошел слух о том, что в правоохранительные органы поступили телефонные звонки о минировании ряда объектов. Силовики подтвердили информацию и после проверки сообщили, что не нашли взрывных устройств в торговых центрах и учреждениях города.

«Откуда берется волна ложных минирований, как ей противостоять?» - задали депутаты вопрос заместителю главы администрации Пензы Владимиру Попкову, который доложил о мерах противостояния терроризму, принимаемых в областном центре.

Докладчик не обладал такой информацией. Ему на помощь пришел начальник отдела по профилактике правонарушений администрации Пензы Олег Викулов.

«Это идет из-за границы. Сообщения через Интернет поступают во все регионы Российской Федерации. Волна началась с Дальнего Востока, потом прошла по южным регионам и Поволжью», - пояснил он.