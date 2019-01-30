30.01.2019 | 18:17

В региональном управлении ФСБ прокомментировали ситуацию с анонимными звонками о заложенных взрывных устройствах и угрозах совершения терактов в торговых центрах Пензы, медицинских и образовательных учреждениях, зданиях, где располагаются органы власти.

Все звонки поступили в среду, 30 января, на телефонные номера перечисленных объектов.

«Сотрудники УФСБ России по Пензенской области во взаимодействии с экстренными службами региона провели срочные оперативно-разыскные мероприятия по проверке полученных сведений и установлению возможного нахождения взрывных устройств. По результатам проверки информация о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердилась, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Расследование инцидента будет в дальнейшем осуществляться в соответствии с компетенцией правоохранительных органов», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в УФСБ.

Жителей Пензы просят сохранять спокойствие и помнить о том, что неоднократные анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах могут сформировать ошибочное мнение об отсутствии реальных угроз. Соблюдать меры безопасности необходимо, в том числе нельзя отказываться от эвакуации.

«От согласованности и четкости ваших действий будут зависеть ваша жизнь и здоровье окружающих вас людей», - предупредили в управлении.

Запрещено трогать обнаруженные подозрительные предметы. О находке нужно немедленно сообщить сотруднику полиции, администрации учреждения или окружающим. Стоит иметь в виду, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки.

«Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД России», - резюмировали в УФСБ.

В конце 2017 года в Пензе прокатилась волна ложных сообщений о готовящихся террористических актах. Полиция проверила 227 объектов с массовым пребыванием граждан, ни в одном из них взрывных устройств не обнаружили.