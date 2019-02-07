07.02.2019 | 15:32

В 68 школах Пензы при входе установлены рамочные металлодетекторы для противостояния терроризму и экстремизму. Об этом доложил заместитель мэра Владимир Попков на заседании в гордуме, состоявшемся в четверг, 7 февраля.

По его словам, рамки, реагирующие на металлические предметы, планируется установить во всех школах города.

«Но ведь бывает так, что рамка пищит, но никто внимания не обращает. У нас осмотр проводится формально или все-таки ребенка просят показать, что у него в рюкзаке?» - заинтересовался один из депутатов.

«Если человек несет большую сумку, ему устраивают досмотровые мероприятия», - несколько уклонился от ответа докладчик. Однако на вопрос подробно ответил начальник отдела по профилактике нарушений администрации города Олег Викулов.

Он пояснил: рамки настроены таким образом, что реагируют на 400-600 граммов металла и позволяют узнать, есть ли у человека при себе крупные металлические предметы.

«Эти рамки реально работают», - заверил Олег Викулов.

Правда, есть нюанс: в некоторых школах чуткие приборы реагируют на металлические ручки входных дверей.

Владимир Попков добавил, что родители и дети не возражают против подобных мер безопасности. «Недавно в 4-й гимназии была ситуация, когда поступила некая информация... Мы устраивали пропускной режим, и все с пониманием отнеслись», - отметил он.

30 января в правоохранительные органы поступили телефонные звонки о минировании ряда объектов. Силовики провели проверки и не нашли взрывных устройств в торговых центрах и учреждениях города.