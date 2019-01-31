31.01.2019 | 13:57

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области прокомментировали информацию об убийстве собак, опубликованную в четверг, 31 января, в группе «Подслушано в Кузнецке».

«В Западном (микрорайоне. - Прим. ред.) и на Пензенской нашли два десятка отравленных собак, половина из них, заметьте, домашние. Их просто отравили, как мы предполагаем, - так называемый отлов! Мертвые тела собак просто валяются по районам, где ходят дети», - написал автор поста.

Как сообщили в региональном управлении МВД, по состоянию на 11:00 31 января в полицию заявлений о массовой гибели собак в Кузнецке не поступало.

Однако во вторник, 29 января, в городе произошел инцидент. В дежурную часть ОМВД России по Кузнецку поступило сообщение, что на улице Гагарина неизвестные мужчины застрелили собаку.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что данные лица являются работниками организации, которая занимается отловом безнадзорных животных. Собаку убили из пневматического оружия.

«По данному факту проводится проверка, сотрудники устанавливают правомерность действий работников организации и выясняют обстоятельства случившегося», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сельхозкооператив, расположенный в селе Неверкино, заключил с администрацией Кузнецка контракт на сумму 240 тысяч рублей. Договор предусматривает отлов, транспортировку, содержание и учет, кастрацию, стерилизацию, эвтаназию и утилизацию безнадзорных животных. Сумма рассчитана на отлов 93 животных, из которых 36 планировалось умертвить, а остальных должны поместить в приемник на 10-20 дней, стерилизовать или кастрировать и отпустить на свободу.