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Общество | В полиции рассказали о застреленной в Кузнецке собаке

31.01.2019|13:57
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В пресс-службе УМВД России по Пензенской области прокомментировали информацию об убийстве собак, опубликованную в четверг, 31 января, в группе «Подслушано в Кузнецке».

«В Западном (микрорайоне. - Прим. ред.) и на Пензенской нашли два десятка отравленных собак, половина из них, заметьте, домашние. Их просто отравили, как мы предполагаем, - так называемый отлов! Мертвые тела собак просто валяются по районам, где ходят дети», - написал автор поста.

Как сообщили в региональном управлении МВД, по состоянию на 11:00 31 января в полицию заявлений о массовой гибели собак в Кузнецке не поступало.

Однако во вторник, 29 января, в городе произошел инцидент. В дежурную часть ОМВД России по Кузнецку поступило сообщение, что на улице Гагарина неизвестные мужчины застрелили собаку.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что данные лица являются работниками организации, которая занимается отловом безнадзорных животных. Собаку убили из пневматического оружия.

«По данному факту проводится проверка, сотрудники устанавливают правомерность действий работников организации и выясняют обстоятельства случившегося», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сельхозкооператив, расположенный в селе Неверкино, заключил с администрацией Кузнецка контракт на сумму 240 тысяч рублей. Договор предусматривает отлов, транспортировку, содержание и учет, кастрацию, стерилизацию, эвтаназию и утилизацию безнадзорных животных. Сумма рассчитана на отлов 93 животных, из которых 36 планировалось умертвить, а остальных должны поместить в приемник на 10-20 дней, стерилизовать или кастрировать и отпустить на свободу.

Источник — фото: vk.com/podslushanokuzneck
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Гость|31.01.2019 14:37|

А потом удивляются почему сейчас дети такие жестокие пошли. Сами им пример подают. Показали что можно массово убивать собак и за это ничего не будет.

Если до федеральных СМИ не дойдет, как досками, так и спустят.

Гость|31.01.2019 14:42|

По такому же сценарию надо отловить чиновников бездельников!

Гость|31.01.2019 14:57|

Договор предусматривает отлов, транспортировку, содержание и учет, кастрацию, стерилизацию, эвтаназию и утилизацию безнадзорных животных.

предусматривает одно, а в итоге просто уничтожат.

Гость|31.01.2019 14:57|

Это интересно кто пересчитал трупы собак? Каждый день мотаюсь по городу по работе. Ни на Пензенской, ни в Западном кладбищ диких животных не обнаружил. Кому-то жути нагнать хочется? Зоолюбители блин. Как ваших детей погрызут, что от вашей любви к животным останется. Развелось этого добра спасу нет. Сильно любите - разбирайте по своим домам и целуйтесь с ними.

Гость|31.01.2019 15:13|

Жалостливые только языком чесать мастера.

Гость|31.01.2019 15:17|

Здорово! Потравили собак, деньги себе в карман.Рашка

Гость|31.01.2019 15:33|

Что за пневматика интересно.Мощная!При СССР из мелкашки били.Прямо с "борта" машины.Моей собаке помню бедро насквозь прострелили,но выжила.

Гость|31.01.2019 15:37|

Хоть где то о людях начали заботиться. Домашние собаки на цпи сидят. Или в вольерах. На улице либо бродячие, либо хозяев, не способных следить за собакой

Имя: Гость
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