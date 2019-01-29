29.01.2019 | 11:18

В Кузнецке организация, заключившая контракт на работу с безнадзорными собаками, уже отловила 19 животных. Об этом шла речь на планерке в администрации города в понедельник, 28 января.

Контракт между Управлением ЖКХ Кузнецка и сельскохозяйственным кооперативом, расположенным в селе Неверкино, был заключен 10 января. Он предусматривает отлов, транспортировку, содержание и учет, кастрацию, стерилизацию, эвтаназию и утилизацию безнадзорных животных.

Договор на работу в Кузнецке с кооперативом заключен на полгода - до 30 июня. Цена контракта составила 240 тысяч рублей. Сумма рассчитана на отлов 93 животных, из них по медицинским показаниям будут умерщвлены 36. Остальных должны поместить в приемник на 10-20 дней, стерилизовать или кастрировать и отпустить на свободу.

Однако на совещании было отмечено, что в связи с увеличением количества бездомных собак заложенной на отлов суммы недостаточно.

«Глава администрации Сергей Златогорский поставил задачу перед управлениями финансов и ЖКХ подготовить предложения по увеличению финансирования данных расходов», - сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.