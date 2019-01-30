30.01.2019 | 16:36

В Заречном продолжают регистрировать случаи заражения гриппом. За минувшую неделю такой диагноз поставили шести местным жителям.

«Медики предупреждают: из-за ослабевания морозов вирусы гриппа и ОРВИ могут распространяться активнее. Рост заболеваемости гриппом они прогнозируют в первой половине февраля», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

Что касается острых респираторно-вирусных заболеваний, то за прошедшие семь дней их диагностировали у 330 горожан. Начальник отдела эпиднадзора МРУ № 59 ФМБА России Мария Лукьянова уточнила, что этот показатель в два раза ниже эпидемического порога для данной недели.

За период с 14 января в Заречном зарегистрировали в общей сложности 24 случая заражения гриппом.

В Пензе за минувшую неделю не выявили ни одного случая гриппа. В связи с постановкой диагноза «ОРВИ» более 30% учащихся на карантин на минувшей неделе закрывали 9 классов в пяти школах (№ 1, 7, 13, 66, 70) и школу № 19.