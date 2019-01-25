25.01.2019 | 09:53

В Заречном с начала недели (с 21 января) зарегистрировано еще семь случаев гриппа. Двое из заболевших - дети.

Ни один из заразившихся не был привит, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на МСЧ-59.

За период с 14 по 20 января в закрытом городе зарегистрировали 11 случаев свиного гриппа H1N1. В Пензе выявлен другой штамм - Н3N2, или гонконгский. За аналогичный период в областном центре соответствующий диагноз поставили двум горожанам.

Первый в этом сезоне случай гриппа в регионе зафиксировали в декабре. Он оказался завезенным - вирус H1N1 обнаружили у взрослого мужчины, жителя Самарской области.

В региональном управлении Роспотребнадзора в начале года предупреждали, что сезонный подъем заболеваемости гриппом в области начнется в третьей декаде января.