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Общество | За неделю в Пензе не выявили ни одного случая гриппа

28.01.2019|17:06
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С начала эпидсезона 2018-2019 гг. в Пензенской области зарегистрировали три случая гриппа А. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 28 января.

Первый случай - привозной - врачи зафиксировали в декабре 2018 года у жителя Самарской области (штамм H1N1, свиной). Еще у двух пациентов, уже из Пензы, грипп выявили в 2019-м (Н3N2, гонконгский).

Заречный не учитывается в общей статистике, там к середине минувшей недели было уже 18 заболевших (у всех штамм H1N1).

Что касается эпидемиологической ситуации по респираторно-вирусным инфекциям, но на 4-й неделе года (с 21 по 27 января) в области диагноз «ОРВИ» поставили 2 359 раз. Заболеваемость выросла по отношению к предыдущей неделе (на 0,9%), но остается ниже уровня эпидпорога (на 43,1%).

Самый высокий показатель заболеваемости отмечается в Кузнецке. За ним следуют Сосновоборский, Камешкирский, Лопатинский, Малосердобинский, Неверкинский районы и Пенза.

В областном центре в связи с постановкой диагноза «ОРВИ» более 30% учащихся на карантин на минувшей неделе закрывали 9 классов в пяти школах (№ 1, 7, 13, 66, 70) и школу № 19.

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Гость|28.01.2019 17:26|

Не выявили, потому что не выявляли. Потому как для этого надо кровь на анализ брать. Проще же написать "орви" и отправить

Имя: Гость
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