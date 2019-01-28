28.01.2019 | 17:06

С начала эпидсезона 2018-2019 гг. в Пензенской области зарегистрировали три случая гриппа А. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 28 января.

Первый случай - привозной - врачи зафиксировали в декабре 2018 года у жителя Самарской области (штамм H1N1, свиной). Еще у двух пациентов, уже из Пензы, грипп выявили в 2019-м (Н3N2, гонконгский).

Заречный не учитывается в общей статистике, там к середине минувшей недели было уже 18 заболевших (у всех штамм H1N1).

Что касается эпидемиологической ситуации по респираторно-вирусным инфекциям, но на 4-й неделе года (с 21 по 27 января) в области диагноз «ОРВИ» поставили 2 359 раз. Заболеваемость выросла по отношению к предыдущей неделе (на 0,9%), но остается ниже уровня эпидпорога (на 43,1%).

Самый высокий показатель заболеваемости отмечается в Кузнецке. За ним следуют Сосновоборский, Камешкирский, Лопатинский, Малосердобинский, Неверкинский районы и Пенза.

В областном центре в связи с постановкой диагноза «ОРВИ» более 30% учащихся на карантин на минувшей неделе закрывали 9 классов в пяти школах (№ 1, 7, 13, 66, 70) и школу № 19.