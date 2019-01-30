Пензенское информационное агентство|18+|Среда|30 янв 2019|11:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Снег |
  75.88  |  $  66.34
 

Общество | В Кузнецке открылась выставка в честь 30-летия «Приволжской лесостепи»

30.01.2019|11:04
Печать

В отделе краеведения Кузнецкого музея открыта выставка-показ «Заповедной тропой в заповедную даль». Она организована совместно с заповедником «Приволжская лесостепь», который в 2019 году отмечает двойной юбилей.

Во-первых, это 100 лет с момента возведения в статус особо охраняемых природных территорий Попереченской степи, которая сегодня входит в его состав.

Во-вторых, 30 лет назад, в 1989-м, было подписано постановление о создании на территории Пензенской области государственного заповедника «Приволжская лесостепь».

«Выставка позволит посетителям переместиться во времени: забыть о морозных днях и сугробах снега, окунуться в мир ожившей природы, зелени, игриво склоненных ромашек», - приглашает пресс-служба администрации Кузнецка.

В Пензе также действует выставка, посвященная 30-летию образования «Приволжской лесостепи». Как отметил на ее открытии директор заповедника Александр Добролюбов, это единственные в регионе степные участки, которые являются луговыми степями северного типа. Такие территории почти не сохранились в европейской части России.

Помимо уникальной растительности, «Приволжская лесостепь» богата животным миром. Так, в феврале 2018 года фотокамера с прибором ночного видения зафиксировала редкого в Пензенской области хищника - рысь. В 2017-м в заповедник вновь вернулись огари, занесенные в региональную Красную книгу. В этом же году был впервые замечен новый вид млекопитающего из семейства псовых - енотовидная собака.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 