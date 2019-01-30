30.01.2019 | 11:04

В отделе краеведения Кузнецкого музея открыта выставка-показ «Заповедной тропой в заповедную даль». Она организована совместно с заповедником «Приволжская лесостепь», который в 2019 году отмечает двойной юбилей.

Во-первых, это 100 лет с момента возведения в статус особо охраняемых природных территорий Попереченской степи, которая сегодня входит в его состав.

Во-вторых, 30 лет назад, в 1989-м, было подписано постановление о создании на территории Пензенской области государственного заповедника «Приволжская лесостепь».

«Выставка позволит посетителям переместиться во времени: забыть о морозных днях и сугробах снега, окунуться в мир ожившей природы, зелени, игриво склоненных ромашек», - приглашает пресс-служба администрации Кузнецка.

В Пензе также действует выставка, посвященная 30-летию образования «Приволжской лесостепи». Как отметил на ее открытии директор заповедника Александр Добролюбов, это единственные в регионе степные участки, которые являются луговыми степями северного типа. Такие территории почти не сохранились в европейской части России.

Помимо уникальной растительности, «Приволжская лесостепь» богата животным миром. Так, в феврале 2018 года фотокамера с прибором ночного видения зафиксировала редкого в Пензенской области хищника - рысь. В 2017-м в заповедник вновь вернулись огари, занесенные в региональную Красную книгу. В этом же году был впервые замечен новый вид млекопитающего из семейства псовых - енотовидная собака.