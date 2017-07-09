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Общество | В заповедник «Приволжская лесостепь» вновь вернулись огари

09.07.2017|13:17
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В заповедник «Приволжская лесостепь» вновь вернулись красные утки. Птицы, занесенные в региональную Красную книгу, долгое время не появлялись на территории учреждения.

Первая пара гнездящихся огарей (так еще называют красную утку) была обнаружена в Пензенской области в 1992-м. Однако в последние годы они не встречались на территории заповедника.

В настоящее время орнитологи выяснили, что несколько пар огарей обустроили гнезда в норах степных сурков и вывели потомство.

Красные утки отлично себя чувствуют как на земле, так и в воде. Они быстро и легко бегают, хорошо плавают.

«Способствует уменьшению численность огаря не только охота на птиц и браконьерство, но и истребление животных, в чьих норах гнездятся утки», - сообщила пресс-секретарь заповедника «Приволжская лесостепь» Виктория Бекбулатова.

Напомним: в июне 2017 года на территории Колышлейского района объявилась енотовидная собака. В Пензенской области этот вид не встречали уже несколько десятилетий.

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Гость|09.07.2017 13:28|

А лоси из Заречного не свалят?

Имя: Гость
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