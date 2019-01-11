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Общество | В Пензе открылась выставка в честь 30-летия «Приволжской лесостепи»

11.01.2019|19:09
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В библиотеке имени М. Ю. Лермонтова открылась выставка, посвященная 30-летию образования государственного заповедника «Приволжская лесостепь».

«Это единственные в нашем регионе, а может быть, вообще на территории России степные участки, которые являются луговыми степями северного типа, и они почти не сохранились в европейской части», - отметил директор заповедника Александр Добролюбов.

Уникальным в «Приволжской лесостепи» считается состав растительности, а вот животный мир не так уж необычен - бобром, рысью, выдрой, лосем или кабаном мало кого удивишь. Однако и они нуждаются в охране и изучении, о чем специалисты рассказывают школьникам.

«Каждое из этих животных - это частичка нашего сердца, это частичка нашей родной природы Пензенского края. И я хочу вас поздравить еще и с тем, что вы живете в самом замечательном краю - в Пензенской области, где есть такая уникальная природа», - обратилась к посетителям выставки государственный инспектор Управления Росприроднадзора Пензенской области Татьяна Красноносова.

Заповедники и особо охраняемые природные территории занимают 13,5% площади России.

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